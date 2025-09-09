Средняя зарплата в Киеве 2025: хватает ли на базовый минимум

В 2025 году зарплата украинцев изменилась. Стремительные изменения она претерпевает, конечно, в Киеве. В столице за первую половину года зарплаты выросли, по крайней мере, в отчетах Госстата. Какая средняя зарплата в Киеве и на сколько она выросла — читай в материале Вікна-Новини.

Средняя зарплата в Киеве: данные 2025

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2025 году средняя зарплата по всей стране составила 26 499 грн. Это результаты за июль 2025 года.

В Киеве средние зарплаты будут ожидаемо выше, чем в других городах Украины.

В Киеве средняя зарплата составила 40 546 гривен. Это превышение всех зарплат по Украине в 1,5 раза.

В то же время в Киевской области средняя зарплата составляет 26 014 грн.

Показатели Киева постепенно догоняет Луганская область. В Госстате добавили, что исчисление средних зарплат Киева и других городов Украины отвечает европейским стандартам.

Больше всего в Киеве получают: топ-менеджеры, финансовые директора, риэлторы, коммерческие директора, тимлиды, автомаляры, стоматологи и автоэлектрики.

За первый квартал 2025 года средняя зарплата по всей Украине выросла на 24,1%.

Какие зарплаты предлагают на сервисах по поиску работы в Киеве

Сервис поиска работы Work.ua делится, что средняя зарплата в Киеве достигла уже 30 тысяч гривен по состоянию на начало сентября 2025 года. Таковы данные на основе более 56 вакансий.

По данным сервиса, в Киеве зарплаты выросли на 20% за последний год. И с июня 2025 года они держатся на уровне 30 000 грн. В процентном распределении предлагаемых зарплат Киева все выглядит так:

до 19 000 грн: 9% вакансий;

до 23 000 грн: есть 13,2% предложений работы;

до 27 000 грн: готовы платить 16,4% авторов вакансий;

до 31 000 грн: 16,5% вакансий;

до 35 000 грн: предлагают в 13,2% вакансий;

до 39 000 грн: готовы платить в 5,9% вакансий Киева;

до 43 000 грн: предлагают в 8% вакансий;

до 47 0000 грн: доступны 3,7% вакансий;

до 51 000 грн: есть 4,1% вакансий;

от 51 0000 грн: можно зарабатывать, если выбирать из почти 10% вакансий на рынке Киева.

В то же время, за год количество вакансий уменьшилось на 9%. Наибольший рост фиксировали у таких специалистов: SEO-специалист, риэлтор, Front-end программист, менеджер по генерации лидов, электронщик, трейдер, ветеринар.

Сервис Rabota.ua показывает несколько другие цифры относительно того, какова средняя зарплата в Киеве. По их результатам, в Киеве чаще всего получают от 19 до 27 тысяч гривен. Это отчасти сходится с результатами Госстата.

По вакансиям на сервисе средняя зарплата в Киеве составляет 28 483 грн, а по резюме — 27 023 грн.

А сколько зарабатывают в других городах

За время полномасштабной войны и в последний год ситуация кардинально изменилась. Зарплаты растут неожиданно в городах Украины, где раньше были проблемы с работой вообще.

В топ по средним зарплатам, кроме Киева и области, вышли следующие области:

Луганская — 34 553 грн.

34 553 грн. Запорожская — 24 717 грн.

24 717 грн. Днепропетровская — 27 413 грн.

27 413 грн. Донецкая — 24 371 грн.

24 371 грн. Львовская — 24 191 грн.

24 191 грн. Херсонская — 23 430 грн.

Данные взяты из отчета Госстата и ПФУ. Учтены премии, надбавки и другие виды финансовых поощрений.

