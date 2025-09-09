Для тебя Твоя работа

Средняя зарплата в Киеве 2025: хватает ли на базовый минимум

Анастасия Грубрина, журналист сайта 09 сентября 2025, 12:40 3 мин.
Средняя зарплата в Киеве 2025
Средняя зарплата в Киеве Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь