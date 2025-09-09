Середня зарплата у Києві 2025: чи вистачає на базовий мінімум

У 2025 році зарплата українців змінилася. Стрімких змін вона зазнає, звісно, у Києві. У столиці протягом першої половини року зарплати зросли, принаймні у звітах Держастату. Яка середня зарплата у Києві і на скільки вона зросла — читай у матеріалі Вікна-Новини.

Середня зарплата у Києві: дані 2025

За даними Державної служби статистики України, у 2025 році середня зарплата по всій країні сягнула 26 499 грн. Це результати за липень 2025 року.

У Києві середні зарплати будуть очікувано вищими, ніж в інших містах України.

У Києві середня зарплата сягнула 40 546 гривень. Це перевищення всіх зарплат по Україні у 1,5 раза.

Водночас у Київській області середня зарплата становить 26 014 грн.

Показники Києва поступово наздоганяє Луганська область. У Держстаті додали, що обчислення середніх зарплат Києва та інших міст Україні відповідає європейським стандартам.

Найбільше у Києві отримують: топ-менеджери, фінансові директори, ріелтори, комерційні директори, тімліди, автомалярі, стоматологи та автоелектрики.

За перший квартал 2025 року середня зарплата в усій Україні зросла на 24,1%.

Які зарплати пропонують на сервісах з пошуку роботи у Києві

Сервіс пошуку роботи Work.ua ділиться, що середня зарплата у Києві сягнула вже 30 тисяч гривень станом на початок вересня 2025. Такі дані на основі понад 56 вакансій.

За даними сервісу, у Києві зарплати зросли на 20% за останній рік. І з червня 2025 вони тримаються на рівні 30 000 грн. У відсотковому розподілі пропонованих зарплат Києва все має такий вигляд:

до 19 000 грн: 9% вакансій;

до 23 000 грн: наявні 13,2% пропозицій роботи;

до 27 000 грн: готові платити 16,4% авторів вакансій;

до 31 000 грн: 16,5% вакансій;

до 35 000 грн: пропонують у 13,2% вакансій;

до 39 000 грн: готові платити у 5,9% вакансій Києва;

до 43 000 грн: пропонують у 8% вакансій;

до 47 0000 грн: доступні 3,7% вакансій;

до 51 000 грн: є 4,1% вакансій;

від 51 0000 грн: можна заробляти, якщо вибрати з майже 10% вакансій на ринку Києва.

Водночас за рік кількість вакансій зменшилася на 9%. Найбільші зростання фіксували у таких фахівців: SEO-спеціаліст, ріелтор, Front-end програміст, менеджер з генерації лідів, електронщик, трейдер, ветеринар.

Сервіс Rabota.ua показує трохи інші цифри щодо того, яка середня зарплата у Києві. За їхніми результатами, у Києві найчастіше отримують від 19 до 27 тисяч гривень. Це частково сходиться з результатами Держстату.

За вакансіями на сервісі середня зарплата у Києві становить 28 483 грн, а за резюме — 27 023 грн.

А скільки заробляють в інших містах

За час повномасштабної війни та за останній рік ситуація кардинально змінилася. Зарплати ростуть неочікувано в містах України, де раніше були проблеми з роботою узагалі.

У топ за середніми зарплатами, крім Києва та області, вийшли такі області:

Луганська — 34 553 грн.

Запорізька — 24 717 грн.

Дніпропетровська — 27 413 грн.

Донецька — 24 371 грн.

Львівська — 24 191 грн.

Херсонська — 23 430 грн.

Дані взяті зі звіту Держстату та ПФУ. Враховані премії, надбавки та інші види фінансових заохочень.

