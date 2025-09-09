Середня зарплата у Києві 2025: чи вистачає на базовий мінімум

У 2025 році зарплата українців змінилася. Стрімких змін вона зазнає, звісно, у Києві. У столиці протягом першої половини року зарплати зросли, принаймні у звітах Держастату. Яка середня зарплата у Києві і на скільки вона зросла — читай у матеріалі Вікна-Новини.
Середня зарплата у Києві: дані 2025
За даними Державної служби статистики України, у 2025 році середня зарплата по всій країні сягнула 26 499 грн. Це результати за липень 2025 року.
У Києві середні зарплати будуть очікувано вищими, ніж в інших містах України.
У Києві середня зарплата сягнула 40 546 гривень. Це перевищення всіх зарплат по Україні у 1,5 раза.
Водночас у Київській області середня зарплата становить 26 014 грн.
Показники Києва поступово наздоганяє Луганська область. У Держстаті додали, що обчислення середніх зарплат Києва та інших міст Україні відповідає європейським стандартам.
Найбільше у Києві отримують: топ-менеджери, фінансові директори, ріелтори, комерційні директори, тімліди, автомалярі, стоматологи та автоелектрики.
За перший квартал 2025 року середня зарплата в усій Україні зросла на 24,1%.
Які зарплати пропонують на сервісах з пошуку роботи у Києві
Сервіс пошуку роботи Work.ua ділиться, що середня зарплата у Києві сягнула вже 30 тисяч гривень станом на початок вересня 2025. Такі дані на основі понад 56 вакансій.
За даними сервісу, у Києві зарплати зросли на 20% за останній рік. І з червня 2025 вони тримаються на рівні 30 000 грн. У відсотковому розподілі пропонованих зарплат Києва все має такий вигляд:
- до 19 000 грн: 9% вакансій;
- до 23 000 грн: наявні 13,2% пропозицій роботи;
- до 27 000 грн: готові платити 16,4% авторів вакансій;
- до 31 000 грн: 16,5% вакансій;
- до 35 000 грн: пропонують у 13,2% вакансій;
- до 39 000 грн: готові платити у 5,9% вакансій Києва;
- до 43 000 грн: пропонують у 8% вакансій;
- до 47 0000 грн: доступні 3,7% вакансій;
- до 51 000 грн: є 4,1% вакансій;
- від 51 0000 грн: можна заробляти, якщо вибрати з майже 10% вакансій на ринку Києва.
Водночас за рік кількість вакансій зменшилася на 9%. Найбільші зростання фіксували у таких фахівців: SEO-спеціаліст, ріелтор, Front-end програміст, менеджер з генерації лідів, електронщик, трейдер, ветеринар.
Сервіс Rabota.ua показує трохи інші цифри щодо того, яка середня зарплата у Києві. За їхніми результатами, у Києві найчастіше отримують від 19 до 27 тисяч гривень. Це частково сходиться з результатами Держстату.
За вакансіями на сервісі середня зарплата у Києві становить 28 483 грн, а за резюме — 27 023 грн.
А скільки заробляють в інших містах
За час повномасштабної війни та за останній рік ситуація кардинально змінилася. Зарплати ростуть неочікувано в містах України, де раніше були проблеми з роботою узагалі.
У топ за середніми зарплатами, крім Києва та області, вийшли такі області:
- Луганська — 34 553 грн.
- Запорізька — 24 717 грн.
- Дніпропетровська — 27 413 грн.
- Донецька — 24 371 грн.
- Львівська — 24 191 грн.
- Херсонська — 23 430 грн.
Дані взяті зі звіту Держстату та ПФУ. Враховані премії, надбавки та інші види фінансових заохочень.
А ще ми ділилися опитуванням, скільком українцям зарплати вистачає на життя.
