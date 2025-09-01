На 10 тисяч нижче середньої зарплати: скільки отримують вчителі в Україні

Не є секретом, що найважливіші професії в Україні — медики, рятувальники, вчителі — мало оплачуються. Ті, хто виконує вкрай важливу роботу, недоотримують у середньому 10 тисяч гривень щомісяця. Що ще відомо про зарплати вчителів і чи будуть підвищення — ділимося в матеріалі.

Вчителі отримують на 10 тисяч менше, ніж середня зарплата

Видання Еспресо відстежило середні зарплати по Україні. Виявилося, що середня зарплата вчителя на 10 тисяч гривень нижча, ніж у будь-якої іншої професії. З усіма надбавками і доплатами зарплата вчителів в Україні не дотягує до середньої.

Навіть цьогорічне підвищення доплат за роботу під час війни не виправить ситуації кардинально.

За даними Державної служби статистики середня зарплата вчителів в Україні є однією з найнижчих. У липні 2025 середня зарплата освітян склала 16 029 грн. Водночас середня зарплата по Україні у липні 2025 року була на рівні 26 499 грн.

Ще менше, ніж учителі, заробляють у галузях творчості, мистецтва та розваг (14 468 грн). Працівники бібліотек архівів, музеїв та інших культурних закладів отримують у середньому по 14 873 грн.

Поштарі та кур’єри отримують у середньому по 19 589 грн, що теж недотягує до середньої зарплати.

Доплата вчителям 2025

Уже з 1 вересня 2025 року вчителі отримуватимуть подвійну доплату до зарплати за роботу в умовах війни. Якщо раніше це було 1300 грн, то зараз 2600 грн до сплати податків. “Чистими” на руки вчителі отримуватимуть плюс 2000 грн до своєї зарплати.

Виплату призначатимуть незалежно від кількості годин навантаження на вчителя. Тим, хто працює понад ставку, доплату збільшуватимуть пропорційно.

Доплату за роботу під час війни отримають усі вчителі. На таку доплату передбачили додаткові 12 млрд грн у бюджеті торік.

