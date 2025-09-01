Кількість першокласників у 2025 році в Україні: як війна скорочує навчальні класи

Перший дзвінок пролунав, і час рахувати нове школярство. Цьогоріч за парти сіло суттєво менше першокласників.

І за прогнозами Міністерства освіти і науки України нам не варто очікувати кращого: до 2029 року їхня кількість знизиться щонайменше на третину від нинішнього числа.

Тож скільки саме першокласників нарахували на початок нового навчального року 2025-2026, і про причини зменшення кількості – у нашому матеріалі.

Кількість першокласників у 2025 році

Цього року перші класи не дорахуються майже 62 тисячі маленьких українців.

Цьогорічна статистика наочно демонструє тенденцію останніх воєнних років: школярів катастрофічно меншає.

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив виданню Zn.ua, що:

У 2025 зареєстрували у перші класи 252 тисячі дітей, тоді як торік до шкіл пішло 314 тисяч.

Причини, чому кількість першокласників у 2025 році змінилася, сумні, але цілком зрозумілі. Народжуваність падає, а ще на початку повномасштабного вторгнення тисячі сімей були змушені виїхати за кордон.

Сергій Бабак зазначає, що нині шестирічних дітей вже майже не вивозять, деякі навіть повертаються додому, але наслідки демографічної кризи залишаються відчутними і держава ще довго потерпатиме від них.

Та попри меншу кількість першокласників та виклики, що принесла війна, українська освіта тримає марку: у 2025–2026 навчальному році працюватиме близько 12 тисяч шкіл.

Переважна більшість шкіл — понад 8 тисяч — прийматимуть дітей очно, 2,5 тисячі — у змішаному форматі, а ще 1,5 тисячі продовжать навчати дистанційно.

Читай Читати на тему Без радісних фото на 1 вересня? Омбудсман закликав батьків не викладати у соцмережі дітей Права дитини прописані у нашій Конституції. Чому звичайні фото на 1 вересня можуть їх порушити?

Скільки першокласників у 2025 році: дані з регіонів України

Попри відчутну міграцію населення з у західні регіони України, кількість першокласників у 2025 році тут також знизилася. Приміром, у Чернівецькій області до шкіл ідуть майже 7,5 тис. дітей — на 1150 менше, ніж торік.

Тернопільщина втратила 573 першокласники порівняно з минулим роком, а на Львівщині кількість учнів стабільна — близько 20 тисяч, але деякі школи ризикують закриттям через нові норми наповнюваності. Івано-Франківськ також фіксує деяке зниження кількості першокласників, там сядуть за парти 2 748 дітей.

У Херсонській області перших класів цього року 2331, ще майже 23 тисячі дітей різного шкільного віку залишаються за кордоном, понад 8 тисяч — на тимчасово окупованих територіях.

Харків нині є одним з найбільш напружених регіонів, але він тримає цифру на рівні 5,5 тисяч першокласників — майже як торік. 60% з них навчатимуться у приміщеннях, в яких дітям гарантований захист.

Дніпро та Дніпропетровщина відзначають зменшення числа учнів, усього в області нарахували 21 тисячу першачків.

Нагадаємо також, що кількість школярів у 2024–2025 навчальному році становила лише 3, 744 мільйони, що є найнижчим показником за останні 30 років.

Джерело: Fakty.

А ще дізнайся про всі зміни, які стартуватимуть з 1 вересня 2025 року: доплати вчителям, камери для ТЦК та нова іпотека для ВПО.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!