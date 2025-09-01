Количество первоклассников в 2025 году в Украине: как война сокращает учебные классы

Первый звонок прозвенел, и пришло время считать новое школьное поколение. В этом году за парты село значительно меньше первоклассников.

И по прогнозам Министерства образования и науки Украины, улучшений ждать не стоит: к 2029 году их число сократится как минимум на треть от нынешнего показателя.

Итак, сколько именно первоклассников зарегистрировали на начало нового учебного года 2025–2026 и почему их стало меньше — в нашем материале.

Количество первоклассников в 2025 году

В этом году первые классы недосчитаются почти 62 тысяч маленьких украинцев.

Статистика наглядно демонстрирует тенденцию последних военных лет: школьников катастрофически становится меньше.

Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил изданию Zn.ua, что:

В 2025 году в первые классы зарегистрировано 252 тысячи детей, тогда как в прошлом году в школы пошло 314 тысяч.

Причины сокращения числа первоклассников печальны, но вполне понятны: падает рождаемость, а в начале полномасштабного вторжения тысячи семей были вынуждены уехать за границу.

Сергей Бабак отмечает, что сейчас шестилетних детей почти не вывозят, некоторые даже возвращаются домой, но последствия демографического кризиса остаются значительными, и государство ещё долго будет их ощущать.

Несмотря на меньшее число первоклассников и вызовы войны, украинское образование держит марку: в 2025–2026 учебном году будет работать около 12 тысяч школ.

Большинство школ — более 8 тысяч — примут детей очно, 2,5 тысячи — в смешанном формате, а ещё 1,5 тысячи продолжат обучение дистанционно.

Сколько первоклассников в 2025 году: данные по регионам Украины

Несмотря на ощутимую миграцию населения в западные регионы Украины, число первоклассников здесь тоже снизилось. Например, в Черновицкой области в школы пойдут около 7,5 тыс. детей — на 1 150 меньше, чем в прошлом году.

Тернопольщина потеряла 573 первоклассника по сравнению с прошлым годом, а во Львовской области число учеников стабильно — около 20 тысяч, но некоторые школы рискуют закрыться из-за новых норм наполненности классов.

Ивано-Франковск также фиксирует некоторое снижение числа первоклассников — за парты сядут 2 748 детей.

В Херсонской области первоклашек в этом году 2 331, ещё почти 23 тысячи детей школьного возраста находятся за границей, более 8 тысяч — на временно оккупированных территориях.

Харьков остаётся одним из наиболее напряжённых регионов, но удерживает цифру на уровне 5,5 тыс. первоклассников — почти как в прошлом году. 60% из них будут обучаться в помещениях, где детям гарантирована безопасность.

Днепр и Днепропетровщина фиксируют снижение числа учеников: всего в области насчитали 21 тысячу первоклассников.

Напомним, что количество школьников в 2024–2025 учебном году составляло лишь 3,744 млн, что является самым низким показателем за последние 30 лет.

