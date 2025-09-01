Для тебя Новости

Количество первоклассников в 2025 году в Украине: как война сокращает учебные классы

Ольга Петухова, редактор сайта 01 сентября 2025, 14:20 5 мин.
число первоклассников 2025
Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь