Более 70% — на еду: как украинцы тратят свои средства

Согласно результатам исследования Deloitte Ukraine, граждане все чаще отказываются от импульсивных покупок в пользу тщательного планирования.

Современная экономическая реальность заставляет людей вести себя как менеджеры собственных средств: они более активно используют программы лояльности, комбинируют кэшбеки и фокусируются на товарах private label.

Хотя потребительская активность постепенно восстанавливается, базовые потребности – продукты питания и лекарства – остаются главным и часто единственно значительным расходом для большинства домохозяйств.

Украинцы тратят 84% бюджета на товары первой необходимости

Сравнение бюджетов украинцев с жителями европейских стран проявляет глубокую разницу в качестве жизни. В Украине на товары и услуги первой необходимости приходится 84% месячного бюджета, в то время как в Германии или Нидерландах этот показатель колеблется в пределах 56–59%.

Наиболее впечатляющим является разрыв в расходах на досуг: украинцы выделяют на это только 1% средств, тогда как европейцы — до 17%. Несмотря на это, наблюдается интересный тренд: категория детских товаров, образования и горючего остается неприкосновенной — на них украинцы экономят меньше всего, считая эти расходы инвестицией в будущее.

Процесс выбора товаров окончательно перешел в цифровое пространство. Социальные сети теперь играют роль не просто площадок для общения, а полноценных каталогов проверенных продуктов.

Для 34% опрошенных именно комментарии других пользователей являются решающим фактором при покупке.

Влияние TikTok: каждый пятый украинец находит новые товары через эту платформу. Особенно это заметно в книжной индустрии, где 42% узнают о новинках именно из соцсетей.

Доля пользователей ИИ для поиска информации и сравнения характеристик товаров выросла до 27%.

Удобство получения товара стало столь же важным, как и его цена. В 2025 году 96% украинцев регулярно пользуются почтовыми услугами, а для каждого десятого доставка покрывает более 60% всех заказов.

Почтоматы и курьерские сервисы стали частью ежедневной рутины, равно как и использование такси, которое 40% граждан воспринимают как привычный способ передвижения, ориентируясь прежде всего на стоимость поездки. При этом офлайн-магазины у дома сохраняют лидерство в продажах продуктов питания (76%), в то время как техника, косметика и одежда стремительно мигрируют в онлайн.

Кроме этого, 62% украинцев сознательно избегают брендов, не покинувших рынок страны-агрессора. В то же время, потребители выдвигают высокие требования к социальной ответственности бизнеса: более половины респондентов считают, что компании обязаны поддерживать ВСУ.

Уровень вовлеченности в благотворительность остается сверхвысоким — 88% опрошенных продолжают донатить на помощь армии или пострадавшим от войны, причем наибольшим доверием пользуются собрания друзей и коллег со средним взносом в 209 гривен.

Идеальный бюджет, о котором мечтают украинцы, предусматривает уменьшение расходов на базовые нужды до 46% и увеличение доли сбережений и развлечений до 19%.

