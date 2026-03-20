Понад 70% — на їжу: як українці витрачають свої кошти

Згідно з результатами дослідження Deloitte Ukraine, громадяни дедалі частіше відмовляються від імпульсивних покупок на користь ретельного планування.

Сучасна економічна реальність змушує людей поводитися як менеджери власних коштів: вони активніше використовують програми лояльності, комбінують кешбеки та фокусуються на товарах private label.

Хоча споживча активність поступово відновлюється, базові потреби — продукти харчування та ліки — залишаються головною і часто єдино значною витратою для більшості домогосподарств.

Українці витрачають 84% бюджету на товари першої необхідності

Порівняння бюджетів українців із жителями європейських країн виявляє глибоку різницю в якості життя. В Україні на товари та послуги першої необхідності припадає 84% місячного бюджету, тоді як у Німеччині чи Нідерландах цей показник коливається в межах 56–59%.

Найбільш вражаючим є розрив у витратах на дозвілля: українці виділяють на це лише 1% коштів, тоді як європейці — до 17%. Попри це, спостерігається цікавий тренд: категорія дитячих товарів, освіти та пального залишається недоторканною — на них українці заощаджують найменше, вважаючи ці витрати інвестицією в майбутнє.

Процес вибору товарів остаточно перейшов у цифровий простір. Соціальні мережі тепер виконують роль не просто майданчиків для спілкування, а повноцінних каталогів перевірених продуктів.

Для 34% опитаних саме коментарі інших користувачів є вирішальним фактором при покупці.

Вплив TikTok: кожен п’ятий українець знаходить нові товари через цю платформу. Особливо це помітно в книжковій індустрії, де 42% дізнаються про новинки саме з соцмереж.

Частка користувачів ШІ для пошуку інформації та порівняння характеристик товарів зросла до 27%.

Зручність отримання товару стала такою ж важливою, як і його ціна. У 2025 році 96% українців регулярно користуються поштовими послугами, а для кожного десятого доставка покриває понад 60% усіх замовлень.

Поштомати та кур’єрські сервіси стали частиною щоденної рутини, так само як і використання таксі, яке 40% громадян сприймають як звичний спосіб пересування, орієнтуючись насамперед на вартість поїздки. При цьому офлайн-магазини біля дому зберігають лідерство у продажах продуктів харчування (76%), тоді як техніка, косметика та одяг стрімко мігрують в онлайн.

Крім цього, 62% українців свідомо уникають брендів, які не залишили ринок країни-агресора. Водночас споживачі висувають високі вимоги до соціальної відповідальності бізнесу: понад половина респондентів вважають, що компанії зобов’язані підтримувати ЗСУ.

Рівень залученості до благодійності залишається надвисоким — 88% опитаних продовжують донатити на допомогу армії або постраждалим від війни, причому найбільшою довірою користуються збори друзів та колег із середнім внеском у 209 гривень.

Ідеальний бюджет, про який мріють українці, передбачає зменшення витрат на базові потреби до 46% та збільшення частки заощаджень та розваг до 19%.

