Слово чоловіка — закон: все більше зумерів вважають, що дружина має бути покірною

Здавалося б, покоління Z (народжені з 1997 по 2012 рік) мало б бути найбільш прогресивним в історії. Проте свіжі дані глобального опитування свідчать про зворотне.

Виявилося, що молоді чоловіки дедалі частіше повертаються до патріархальних поглядів, які були притаманні світу ще до епохи фемінізму. Про це пише The Guardian.

Слово чоловіка — закон: парадокси зумерів

Найбільш приголомшлива цифра: 33% молодих чоловіків покоління Z вважають, що дружина зобов’язана слухатися свого чоловіка.

Це вдвічі більше, ніж серед покоління бебі-бумерів (народжених у 1946–1964 роках), де лише 13% опитаних підтримують таку ієрархію в родині.

Схожа ситуація і з прийняттям рішень. Третина молодих хлопців переконана, що останнє слово у важливих сімейних питаннях має залишатися виключно за чоловіком.

При цьому в таких країнах, як Індонезія та Малайзія, цей показник сягає 60-66%, тоді як на Заході він коливається в межах 13-23%, але все одно демонструє тенденцію до зростання.

Парадокс незалежності та успіху

Дослідження виявило дивний дисонанс у головах молодих чоловіків. З одного боку, 24% зумерів вважають, що жінка не повинна виглядати надто незалежною чи самодостатньою. З іншого — 41% цієї ж групи стверджують, що успішна кар’єра робить жінку більш привабливою.

Тобто сучасний молодий чоловік хоче бачити поруч успішну партнерку, але при цьому очікує від неї покірності та традиційної поведінки. Окрім того, кожен п’ятий представник покоління Z переконаний, що справжня жінка ніколи не повинна ініціювати секс — погляд, який здавався давно похованим у минулому столітті.

Чому зумери тікають у минуле

Професорка Хіджун Чунг, яка очолювала дослідження, пояснює цей феномен страхом втрати соціального статусу.

Існує вакуум, який заповнюється риторикою та голосами, що намагаються налаштувати молодих чоловіків проти гендерної рівності та жінок. Багато хто боїться, що чоловіки втрачають свої позиції в суспільстві, — зазначає експертка.

Економічний фактор також відіграє роль. Раніше маскулінність вимірювалася роллю годувальника та здатністю купити будинок.

Для нинішньої молоді ці фінансові вершини стають дедалі недосяжнішими, що створює кризу ідентичності. Як результат — молоді люди намагаються повернути контроль бодай через жорсткі гендерні норми в особистому житті.

Не лише про жінок: зумери заганяють у клітку і себе

Цікаво, що патріархальний розворот б’є і по самих чоловіках. 30% представників покоління Z вважають, що чоловіки не повинні казати Я тебе люблю своїм друзям. Також вони частіше за старші покоління засуджують чоловіків, які беруть активну участь у догляді за дітьми, вважаючи це недостатньо маскулінним.

Голова глобального інституту жіночого лідерства Джулія Гіллард, наголошує: ці результати викликають занепокоєння. За її словами, молоді чоловіки самі заганяють себе в рамки, які обмежують їхню емоційну свободу та можливості для побудови партнерських стосунків.

Загалом у світі зростає відчуття втоми від боротьби за права: якщо у 2019 році 42% людей вважали, що в їхніх країнах права жінок просунулися достатньо далеко, то сьогодні так думають уже 52%. Видно, світ входить у фазу контрреволюції, де молодь стає головним рупором нових консервативних цінностей.

Цей конфлікт між бажанням бути сучасним та тиском стереотипів породжує нові питання про розподіл обов’язків. Раніше ми вже аналізували цю тему: чоловіки прагнуть виконувати хатні справи на рівні з жінками.

