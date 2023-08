Чоловіки прагнуть виконувати хатні справи на рівні з жінками. Що їх зупиняє? Результати дослідження

У світі вже багато століть побутує думка про те, що хатні обов’язки — завдання суто жіноче. Але насправді дослідження показують, що чимала кількість чоловіків в усьому світі прагне бути більш залученою до виконання домашніх справ та на рівні з жінками доглядати за дітьми.

Однак, попри їхні прагнення, представників сильної статі часто стримують глибоко вкорінені соціальні стереотипи та недостатня підтримка з боку суспільства.

Такими висновками поділилося видання The Guardian, посилаючись на дослідження State of the World’s Fathers report.

Чи справді чоловіки хочуть займатися хатніми справами на рівні з жінками

Згідно з дослідженням, що охопило 17 країн, включно з Австралією, Ірландією, США, ПАР, Руандою, Колумбією та Китаєм, було з’ясовано, що більшість чоловіків хоче брати активну участь у виконанні домашніх обов’язків. Але вони присвячують цим завданням лише 19% свого вільного часу. На противагу цьому жінки витрачають 55% свого вільного часу на домашні обов’язки.

Зазначимо, що у дослідженні State of the World’s Fathers report взяли участь майже 12 000 чоловіків, жінок та гендерно неконформних людей.

Цікаво, що від 70 до 90 відсотків чоловіків відчувають, що вони мають на рівні з жінками відповідати за виконання хатніх обов’язків та догляд за дітьми. Але попри це нерівність у виплаті заробітної плати жінкам та чоловікам, а також “неадекватна” державна політика спонукають жінок частіше брати на себе неоплачувану хатню роботу.

Винятком стала тільки Індія, де лише чверть чоловіків відчуває, що їхня роль у виконанні побутових обов’язків має збігатися з роллю жінок.

Що кажуть експерти

Директорка американської НГО Equimundo та одна з авторок дослідження Тавіші Гупта зазначає, що вони виявили те, про що вже здогадувалися. Насправді чоловіки хочуть бути залучені до виконання хатніх справ та доглядати за кимось, особливо, коли йдеться про дітей.

Ці дослідження свідчать про те, що 80% респондентів вважають важливим змалечку виховувати у хлопчиків розуміння рівності домашніх обов’язків та догляду за дітьми.

Гендиректор Equimundo Гері Баркер вважає, що сім’ї, як правило, вирішують, що доглядати за дитиною повинна матір. Це пов’язано з економічними причинами — чоловіки зазвичай заробляють більше. Як каже Гері Баркер, в середньому заробітна плата у чоловіків на 20% вища, аніж у жінок.

Однак проблема глибша. Суспільство ще не готове сприймати чоловіків як повноправних учасників процесу виховання дітей та домашніх обов’язків.

Як вказують автори дослідження, багато робочих місць та державних стратегій не адаптовані до такої ролі чоловіка. І невелика кількість хлопчиків з дитинства отримують відповідне виховання та розуміння того, що хатня робота — не лише жіноча справа.

Що робити

Дослідники вважають, що нині нам потрібно переглянути ці усталені ролі та залучити чоловіків і хлопчиків до “незавершеної революції”. Також важливо зосередитися на рівноправному вихованні дітей та рівності в домашніх обов’язках з жінками.

Також у дослідженні рекомендують ввести обов’язкові та рівні для обох батьків відпустки по догляду за дитиною. Гері Баркер вважає, що декретна відпустка для чоловіків має бути такою ж довгою, як і для жінок.

85% чоловіків відповіли, що оплачувана декретна відпустка допоможе їхнім сім’ям. Але багато з них зазначили, що вони стикаються з перешкодами на робочому місці та серед оточення.

Зауважимо, що серед тих, хто не використовує всі запропоновані відпустки по догляду за дитиною, 40% бояться втратити роботу, 36% зіткнулися з незрозумілим ставленням керівників, а 18% відчувають осуд з боку рідних та друзів.

Баркер закликає до реформ та наголошує, що нам потрібно не тільки зрівняти тривалість декретних відпусток для чоловіків та жінок, але й створити механізм, щоб це просувати.

