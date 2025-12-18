50 тисяч на переобладнання авто для осіб з інвалідністю: уряд затвердив виплату

Український уряд запровадив новий механізм фінансової підтримки мобільності громадян. Кабінет міністрів затвердив процедуру відшкодування коштів за переобладнання транспортних засобів для водіїв з інвалідністю.

Про це стало відомо за результатами засідання уряду 17 грудня, інформує прес-служба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кому та скільки виплачуватимуть

Згідно із затвердженим документом, держава бере на себе зобов’язання частково або повністю покрити витрати на переобладнання легковиків спеціальними засобами керування. Максимальна сума компенсації встановлена на рівні 50 000 гривень.

Варто зазначити, що виплачується саме фактична вартість проведених робіт, але не вище зазначеного ліміту.

Хто має право на виплату:

Особи з інвалідністю;

Громадяни, що мають офіційно підтверджені обмеження повсякденного функціонування.

Ключова вимога для отримання коштів — заявник не повинен був отримувати аналогічну компенсацію за іншими бюджетними програмами для цього ж автомобіля.

Як та коли подавати документи

У профільному міністерстві наголошують на важливості дотримання термінів. Подати заявку на відшкодування необхідно протягом трьох місяців з моменту перереєстрації вже переобладнаного транспортного засобу.

Розпорядником коштів виступає Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Процедуру подачі заяв максимально спростили, запропонувавши українцям вибір між офлайн та онлайн форматами:

Подати паперовий пакет документів до найближчого територіального відділення ФСЗОІ;

Через Електронний кабінет особи на Соціальному вебпорталі Мінсоцполітики;

Скориставшись послугами порталу Дія.

Особливі умови та повторна компенсація

За загальним правилом, отримати допомогу на переобладнання іншого автомобіля можна лише через 7 років після попередньої виплати. Проте уряд передбачив форс-мажорні обставини, пов’язані з війною.

Право на повторну компенсацію надається достроково, якщо:

Автомобіль було знищено або втрачено внаслідок бойових дій;

Сплив 7-річний термін, і особа придбала та переобладнала інший транспортний засіб.

Рішення про нарахування коштів приймається територіальними органами ФСЗОІ після перевірки відомостей у державних реєстрах. Виплати здійснюються в порядку черговості надходження заявок у межах наявного бюджетного фінансування.

У контексті придбання та переобладнання машини часто виникає питання: чи має право громадянин зареєструвати на себе транспортний засіб, якщо він ще не отримав водійське посвідчення або втратив його.

