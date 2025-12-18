50 тысяч на переоборудование авто для лиц с инвалидностью: правительство утвердило выплату

Украинское правительство внедрило новый механизм финансовой поддержки мобильности граждан. Кабинет министров утвердил процедуру возмещения средств за переоборудование транспортных средств для водителей с инвалидностью.

Об этом стало известно по результатам заседания правительства 17 декабря, информирует пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кому и сколько будут выплачивать

Согласно утвержденному документу, государство берет на себя обязательство частично или полностью покрыть расходы на переоборудование легковых автомобилей специальными средствами управления. Максимальная сумма компенсации установлена на уровне 50 000 гривен.

Стоит отметить, что выплачивается именно фактическая стоимость проведенных работ, но не выше указанного лимита.

Кто имеет право на выплату:

Лица с инвалидностью;

Граждане, имеющие официально подтвержденные ограничения повседневного функционирования.

Ключевое требование для получения средств — заявитель не должен был получать аналогичную компенсацию по другим бюджетным программам для этого же автомобиля.

Читать по теме Инвалидность по-новому: оценка состояние здоровья военного теперь без МСЭК Кто присвоит инвалидность? Вместо комиссии МСЭК — экспертные медицинские группы. Как будет работать новая механика?

Как и когда подавать документы

В профильном министерстве отмечают важность соблюдения сроков. Подать заявку на возмещение необходимо в течение трех месяцев с момента перерегистрации уже переоборудованного транспортного средства.

Распорядителем средств выступает Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Процедуру подачи заявлений максимально упростили, предложив украинцам выбор между офлайн и онлайн форматами:

Подать бумажный пакет документов в ближайшее территориальное отделение ФСЗЛИ;

Через Электронный кабинет лица на Социальном веб-портале Минсоцполитики;

Воспользовавшись услугами портала Дія.

По общему правилу, получить помощь на переоборудование другого автомобиля можно лишь через 7 лет после предыдущей выплаты. Однако правительство предусмотрело форс-мажорные обстоятельства, связанные с войной.

Право на повторную компенсацию предоставляется досрочно, если:

Автомобиль был уничтожен или утрачен вследствие боевых действий;

Истек 7-летний срок, и лицо приобрело и переоборудовало другое транспортное средство.

Решение о начислении средств принимается территориальными органами ФСЗЛИ после проверки сведений в государственных реестрах. Выплаты осуществляются в порядке очередности поступления заявок в пределах имеющегося бюджетного финансирования.

В контексте приобретения и переоборудования машины часто возникает вопрос: имеет ли право гражданин зарегистрировать на себя транспортное средство, если он еще не получил водительское удостоверение или потерял его.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!