Для тебя Новости

50 тысяч на переоборудование авто для лиц с инвалидностью: правительство утвердило выплату

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 декабря 2025, 18:00 2 мин.
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь