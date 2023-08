Мужчины стремятся выполнять домашние дела наравне с женщинами. Что их останавливает? Результаты исследования

В мире уже много веков бытует мнение, что домашние обязанности — задача сугубо женская. Но на самом деле исследования показывают, что немалое количество мужчин по всему миру стремятся быть больше вовлеченными в выполнение домашних дел и наравне с женщинами ухаживать за детьми.

Однако, несмотря на их стремление, представителей сильного пола часто сдерживают глубоко укоренившиеся социальные стереотипы и недостаточная поддержка со стороны общества. Такими выводами поделилось издание The Guardian, ссылаясь на исследование State of the World’s Fathers report.

Действительно ли мужчины хотят заниматься домашними делами наравне с женщинами

Согласно исследованию, охватившему 17 стран, включая Австралию, Ирландию, США, ЮАР, Руанду, Колумбию и Китай, было выяснено, что большинство мужчин хочет принимать активное участие в выполнении домашних обязанностей. Но они посвящают этим задачам лишь 19% своего свободного времени. В противоположность этому женщины тратят 55% своего свободного времени на домашние обязанности.

Сейчас также смотрят

Отметим, что в исследовании State of the World’s Fathers report приняли участие почти 12 000 мужчин, женщин и гендерно неконформных людей.

Интересно, что от 70 до 90 процентов мужчин чувствуют, что они должны наравне с женщинами отвечать за выполнение домашних обязанностей и уход за детьми. Но несмотря на это, неравенство в выплате заработной платы женщинам и мужчинам, а также “неадекватная” государственная политика побуждают женщин чаще брать на себя неоплачиваемую домашнюю работу.

Исключением стала только Индия, где лишь четверть мужчин чувствует, что их роль в выполнении бытовых обязанностей должна совпадать с ролью женщин.

Что говорят эксперты

Директор американской НПО Equimundo и одна из авторов исследования Тавиши Гупта отмечает, что они обнаружили то, о чем уже догадывались. На самом деле мужчины хотят быть привлечены к выполнению домашних дел и ухаживать з кем-то, особенно когда речь идет о детях.

Данные исследования свидетельствуют о том, что 80% респондентов считают важным с детства воспитывать у мальчиков понимание равенства домашних обязанностей и ухода за детьми.

Гендиректор Equimundo Гэри Баркер считает, что семьи, как правило, решают, что ухаживать за ребенком должна мать. Это связано с экономическими причинами — мужчины обычно зарабатывают больше. Как говорит Гэри Баркер, в среднем заработная плата у мужчин на 20% выше, чем у женщин.

Однако проблема глубже. Общество еще не готово воспринимать мужчин как полноправных участников процесса воспитания детей и домашних обязанностей.

Как указывают авторы исследования, многие рабочие места и государственные стратегии не адаптированы к такой роли мужчины. И небольшое количество мальчиков с детства получают соответствующее воспитание и понимание того, что домашняя работа — не только женское дело.

Что делать

Исследователи считают, что сейчас нам нужно пересмотреть эти устоявшиеся роли и привлечь мужчин и мальчиков к “незавершенной революции”. Также важно сосредоточиться на равноправном воспитании детей и равенстве в домашних обязанностях с женщинами.

Также в исследовании рекомендуют ввести обязательные и равные для обоих родителей отпуска по уходу за ребенком. Гэри Баркер считает, что декретный отпуск для мужчин должен быть таким же длинным, как и для женщин.

85% мужчин ответили, что оплачиваемый декретный отпуск поможет их семьям. Но многие из них отметили, что они сталкиваются с препятствиями на рабочем месте и среди окружающих.

Заметим, что среди тех, кто не использует все предложенные отпуска по уходу за ребенком, 40% боятся потерять работу, 36% столкнулись с непонятным отношением руководителей, а 18% испытывают осуждение со стороны родных и друзей.

Баркер призывает к реформам и отмечает, что нам нужно не только уравнять продолжительность декретных отпусков для мужчин и женщин, но и создать механизм, чтобы это продвигать.

Ранее мы рассказывали, как скрытая агрессия разрушает отношения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.