Мужчины стремятся выполнять домашние дела наравне с женщинами. Что их останавливает? Результаты исследования

В мире уже много веков бытует мнение, что домашние обязанности — задача сугубо женская. Но на самом деле исследования показывают, что немалое количество мужчин по всему миру стремятся быть больше вовлеченными в выполнение домашних дел и наравне с женщинами ухаживать за детьми.
Однако, несмотря на их стремление, представителей сильного пола часто сдерживают глубоко укоренившиеся социальные стереотипы и недостаточная поддержка со стороны общества. Такими выводами поделилось издание The Guardian, ссылаясь на исследование State of the World’s Fathers report.
Согласно исследованию, охватившему 17 стран, включая Австралию, Ирландию, США, ЮАР, Руанду, Колумбию и Китай, было выяснено, что большинство мужчин хочет принимать активное участие в выполнении домашних обязанностей. Но они посвящают этим задачам лишь 19% своего свободного времени. В противоположность этому женщины тратят 55% своего свободного времени на домашние обязанности.
Отметим, что в исследовании State of the World’s Fathers report приняли участие почти 12 000 мужчин, женщин и гендерно неконформных людей.
Отметим, что в исследовании State of the World’s Fathers report приняли участие почти 12 000 мужчин, женщин и гендерно неконформных людей.
Интересно, что от 70 до 90 процентов мужчин чувствуют, что они должны наравне с женщинами отвечать за выполнение домашних обязанностей и уход за детьми. Но несмотря на это, неравенство в выплате заработной платы женщинам и мужчинам, а также “неадекватная” государственная политика побуждают женщин чаще брать на себя неоплачиваемую домашнюю работу.
Исключением стала только Индия, где лишь четверть мужчин чувствует, что их роль в выполнении бытовых обязанностей должна совпадать с ролью женщин.
Директор американской НПО Equimundo и одна из авторов исследования Тавиши Гупта отмечает, что они обнаружили то, о чем уже догадывались. На самом деле мужчины хотят быть привлечены к выполнению домашних дел и ухаживать з кем-то, особенно когда речь идет о детях.
Фото: Unsplash
Данные исследования свидетельствуют о том, что 80% респондентов считают важным с детства воспитывать у мальчиков понимание равенства домашних обязанностей и ухода за детьми.
Данные исследования свидетельствуют о том, что 80% респондентов считают важным с детства воспитывать у мальчиков понимание равенства домашних обязанностей и ухода за детьми.
Гендиректор Equimundo Гэри Баркер считает, что семьи, как правило, решают, что ухаживать за ребенком должна мать. Это связано с экономическими причинами — мужчины обычно зарабатывают больше. Как говорит Гэри Баркер, в среднем заработная плата у мужчин на 20% выше, чем у женщин.
Однако проблема глубже. Общество еще не готово воспринимать мужчин как полноправных участников процесса воспитания детей и домашних обязанностей.
Как указывают авторы исследования, многие рабочие места и государственные стратегии не адаптированы к такой роли мужчины. И небольшое количество мальчиков с детства получают соответствующее воспитание и понимание того, что домашняя работа — не только женское дело.
Исследователи считают, что сейчас нам нужно пересмотреть эти устоявшиеся роли и привлечь мужчин и мальчиков к “незавершенной революции”. Также важно сосредоточиться на равноправном воспитании детей и равенстве в домашних обязанностях с женщинами.
Также в исследовании рекомендуют ввести обязательные и равные для обоих родителей отпуска по уходу за ребенком. Гэри Баркер считает, что декретный отпуск для мужчин должен быть таким же длинным, как и для женщин.
85% мужчин ответили, что оплачиваемый декретный отпуск поможет их семьям. Но многие из них отметили, что они сталкиваются с препятствиями на рабочем месте и среди окружающих.
85% мужчин ответили, что оплачиваемый декретный отпуск поможет их семьям. Но многие из них отметили, что они сталкиваются с препятствиями на рабочем месте и среди окружающих.
Заметим, что среди тех, кто не использует все предложенные отпуска по уходу за ребенком, 40% боятся потерять работу, 36% столкнулись с непонятным отношением руководителей, а 18% испытывают осуждение со стороны родных и друзей.
Баркер призывает к реформам и отмечает, что нам нужно не только уравнять продолжительность декретных отпусков для мужчин и женщин, но и создать механизм, чтобы это продвигать.
Ранее мы рассказывали, как скрытая агрессия разрушает отношения.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.