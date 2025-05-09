Этому не место в украинском обществе! Что такое бодишейминг, как его распознать и противостоять

“Звезда показала свои располневшие ноги”; “Олигарх назвал ведущего жирным и отказался идти с ним на кофе”; “У певицы выпала грудь из топа”. Все это — примеры непрофессиональной работы авторов различных новостных порталов. Объединяет их не только объективизация, но и бодишейминг.

Что это такое, чему он недопустим в современном мире и как научиться ему противостоять — рассказываем в материале.

Что такое бодишейминг

Простыми словами, бодишейминг — это критика человека за его внешность. Распространенно считают, что от такого явления страдают только люди с избыточным весом. Однако бодишеймингом также является и критика “слишком худых”.

Как правило, людей травят за “отклонение” от стандартных “норм” красоты.

Хуже всего, когда язвительные и абсолютно лишние комментарии адресованы детям: они ещё не могут постоять за себя и собственные границы.

Почему в современном мире нет места для бодишейминга

К сожалению, история с дочерью Поляковой является системой. Просто украинская певица, имеющая влияние и силу в украинском обществе, смело заявила, что будет отстаивать собственного ребенка.

В то же время тысячи других случаев остаются “в тени” просто потому, что тема бодишейминга не освещается, не получает столько поддержки.

Дискриминация за внешностью является позором для современного общества. Травля детей — это преступление, особенно если это совершается в социальной плоскости.

В конце концов, любое мнение не является постулатом или единственно верным. Поэтому люди, способные критиковать других за их внешность, должны осознать: такие личные впечатления способны только оскорбить и ранить, а не сделать лучше.

Как научиться противостоять бодишеймингу

Если ты или твой ребенок столкнулись с бодишеймингом, следует помнить: мнение одного человека ничего не значит.

Главное, чтобы твоя внешность нравилась и была комфортной для тебя.

Если же травля из-за внешности уже состоялась, не стесняйся обратиться к специалисту и проработать собственную проблему. Мнение и впечатление других не должно отражаться на твоей самооценке.

Также часто бывает, что к травле прибегают дети. Что делать, если твой ребенок насмехается и булит других — мы рассказывали в нашем другом материале.

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