Стиль жизни Здоровье и красота

Этому не место в украинском обществе! Что такое бодишейминг, как его распознать и противостоять

Виктория Мельник, журналист сайта 09 мая 2025, 13:30 2 мин.
бодишейминг
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь