Цьому не місце в українському суспільстві! Що таке бодишеймінг, як його розпізнати та протистояти

“Зірка показала свої розповнілі ноги”; “Олігарх назвав ведучого жирним та відмовився йти з ним на каву”; “У співачки випали груди з топа”. Усе це — приклади непрофесійної роботи авторів різних новинних порталів. Об’єднує їх не лише об’єктивізація, а й бодишеймінг.

Що це таке, чому він неприпустимий у сучасному світі і як навчитися йому протистояти — розповідаємо у матеріалі.

Що таке бодишеймінг

Простими словами, бодишеймінг — це критика людини за її зовнішність. Поширено вважають, що від такого явища страждають лише люди з надмірною вагою. Однак бодишеймінгом також є й критика “надто худих”.

Як правило, людей цькують за “відхилення” від стандартних “норм” краси.

Найгірше, коли уїдливі та абсолютно зайві коментарі адресовані дітям: вони ще не можуть постояти за себе та власні кордони.

Чому в сучасному світі немає місця для бодишеймінгу

На жаль, історія із дочкою Полякової є системою. Просто українська співачка, яка має вплив та силу в українському суспільстві, сміливо заявила, що буде захищати власну дитину.

Водночас тисячі інших випадків залишаються “у тіні” просто тому, що тема бодишеймінгу не висвітлюється, не отримує стільки підтримки.

Дискримінація за зовнішністю є ганьбою для сучасного суспільства. Цькування дітей — це злочин, особливо якщо це відбувається у соціальній площині.

Зрештою, будь-яка думка не є постулатом чи єдиною правильною. Тож люди, що здатні критикувати інших за їхню зовнішність, мають усвідомити: такі особисті враження здатні лише образити та ранити, а не зробити краще.

Як навчитися протистояти бодишеймінгу

Якщо ти чи твоя дитина стикнулися з бодишеймінгом, варто пам’ятати: думка однієї людини нічого не означає.

Головне, аби твоя зовнішність подобалася та була комфортною тобі.

Якщо ж цькування через зовнішність вже відбулося, не соромся звернутися до спеціаліста та пропрацювати власну проблему. Думка та враження інших не повинні відбиватися на твоїй самооцінці.

Також часто буває, що до цькувань вдаються діти. Що робити, якщо твоя дитина насміхається та булить інших — ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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