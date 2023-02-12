Любви недостаточно: десять признаков здоровых отношений для самого высокого уровня близости

Все мы росли на культуре диснеевских мультфильмов, красивых сказок и романтических фильмов. Верили: чтобы отношения всегда заканчивались словами “жили долго и счастливо”, достаточно просто помахать волшебной палочкой или влюбиться в принца, принцессу или белую лошадь.

Однако в реальности, какого бы правильного человека ты ни встретил(-а) — это не гарантирует наличие здоровых отношений и желаемого хеппи-энда. Чтобы жить долго и счастливо в здоровых отношениях, нужно работать, и прежде всего с собственной головой.

Следовательно, единственный путь к построению здоровых отношений — самому быть здоровой, зрелой и открытой личностью. Большинство же застревает в детских травмах и компенсирует это с помощью партнера.

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По крайней мере, это показала реальная практика психолога Александры Шимановой.

Порой такая модель работает, партнеры могут закрыть душевные дефициты друг друга. Однако счастье в этих отношениях будет эпизодическим, а со временем все равно возникнет необходимость перехода к более зрелому уровню.

Каковы они, здоровые отношения, о которых так много говорят? Александра Шиманова поделилась десятью признаками здоровых отношений.

Десять признаков здоровых отношений

Здоровые отношения могут выглядеть даже скучными, потому что обычно в них нет бурных ссор и примирений, перерывов и восстановления, скандалов. Поэтому многие подсознательно специально избегают их.

Однако прелесть здоровых отношений в том, что там нет места насилию, но есть уважение к себе и к другому, которое сильнее любых правил и норм. Главными проявлениями здоровых отношений являются:

Искренняя заинтересованность жизнью партнера

Заинтересованность не предполагает: вмешательства, навязывания своего мнения, контроля, советов, критики и зависти.

Это возможно только тогда, когда ты видишь в партнере отдельную личность со своими взглядами, достижениями и неудачами. Когда интересно, что он думает, что чувствует и к чему стремится.

Чтобы посмотреть с такого ракурса на другого человека, нужно сначала почувствовать себя такой отдельной взрослой личностью.

Осторожность к чувствам друг друга

Близость в паре предполагает знание слабых и болезненных мест партнера. В токсических отношениях это могут использовать для манипуляций, а при ссорах бросать туда копья.

Но в здоровых отношениях к этим деликатным темам, как правило, бережное отношение. Когда знаешь, что никто не будет жалить в самое чувствительное, не будет давить на уязвимые зоны — формируется доверие и безопасность в отношениях.

Базовое доверие

Оба партнера честны друг перед другом, признают собственную неидеальность и возможные ошибки, готовы уступать и изменяться.

Важно, чтобы это был взаимный процесс, который помогал бы отношениям укрепляться, а доверию расти, — отмечает психолог.

Способность прощать

Это непростой процесс для обоих, ведь требует внутренних усилий. Однако без него не обходятся никакие отношения.

Тот, кто просит прощения, должен предполагать, что ошибся, разочаровал или оскорбил близкого человека. А тот, кто прощает, готов понять и принять другого без дальнейшего осуждения.

Благодарность

Когда мы благодарны партнеру за то, что он рядом и делает многое для нас и для отношений, любовь становится дополнительным ресурсом, который умножает наши силы и становится опорой.

Поэтому, когда мы делаем что-то для другого или для отношений в целом, чувствуем себя более наполненными.

Общие идеалы и ценности

Можете отличаться личными качествами, взглядами и увлечениями, не во всем соглашаться друг с другом, но базовые ценности, взгляды на глобальные вещи должны быть общими:

принципы и пределы нормы; понимание добра и зла; планы и видение бедующего.

Взаимозависимость

Несмотря на то, что для здоровых отношений важно быть отдельной взрослой личностью, очень важно признать и определенную зависимость от партнера.

Хотя признать собственную уязвимость и потребность в отношениях непросто, именно этот баланс между собственной автономией и потребностью в другом является фундаментом построения счастливых отношений и прочной связи, — утверждает Александра.

Это позволяет чувствовать ценность отношений; проходить через конфликты, не разрушая союз; распределять обязанности и принимать решения, учитывая интересы партнера; искать точки соприкосновения, а не разделения.

Сексуальное желание

Не стоит считать, что секс — для периода влюбленности, а дальше только обязанности и построение общего будущего. Секс — яркий показатель отношений, и именно он делает их живыми.

Конечно, со временем сексуальное влечение будет меняться, страсть — угасать, но в любом случае партнер должен привлекать тебя физически.

Это будет уже не о внешности и теле, ведь чем больше близости между партнерами, тем разнообразнее становится сексуальная жизнь, которая может не ограничиваться только физическим контактом.

Поэтому развивай свой эротический интеллект, исследуй, что именно доставляет любимому человеку удовольствие, а вместе обсуждайте это и практикуйте.

Отсутствие иллюзий

Никакие отношения не обходятся без конфликтов, ревности, потерь и необходимости защищать свои границы — этого невозможно избежать, но можно изменить к этим кризисам отношение.

Важно, чтобы оба партнера понимали, что только благодаря испытаниям есть возможность расти. При этом будет ощутим не только рост в отношениях, но и рост личностный, — рассказала эксперт.

Любовь

Это самый важный ингредиент, который почему-то постоянно добавляют в пирожные, но забывают добавить в ежедневную коммуникацию.

Сама любовь лежит в основе отношений и помогает долго сохранять их. Важно подпитывать ее подлинной душевной близостью, изучать друг друга и делать шаги на встречу.

Ведь если влюбленность — это трейлер, где показаны самые яркие моменты, то любовь — сам фильм, где вы сами режиссеры и актеры, — отмечает психолог.

Здоровые отношения — это идеал, к которому стремятся люди. Однако нередко вместо них мы попадаем в деструктивные отношения, которые разрушают нас. Что такое деструктивные отношения, какие они бывают и как распознать, читай в материале.

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