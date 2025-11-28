Половина українців досі без укриттів: у МВС назвали масштаби нестачі

В Україні офіційно зареєстровано майже 62 тисячі укриттів, однак цього досі недостатньо для забезпечення всіх громадян. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Укрінформ.

За словами глави МВС, нинішня кількість захисних споруд покриває потреби лише приблизно половини українців. Найгостріше проблема відчувається у прифронтових областях, де навантаження на укриття є найбільшим.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв уточнив, що від початку 2025 року фонд укриттів зріс ще на 2 685 об’єктів. Він також нагадав, що МВС спільно з Мінрегіоном, МОН, МОЗ, Мінекономіки, МЗС та ДСНС напрацювали стратегію розвитку захисної інфраструктури до 2034 року.

Документ передбачає, що першочергово укриття мають бути облаштовані у школах, дитячих садках, лікарнях та інших соціально важливих установах.

Серед ключових цілей — гарантувати доступність захисних споруд для всіх категорій населення, запустити українське виробництво обладнання для стаціонарних і мобільних укриттів, а також сформувати культуру безпеки серед громадян.

Сергєєв додав, що реалізація стратегії передбачає міжнародну підтримку та кошти місцевих бюджетів. Окремо розглядається варіант дооблаштування підземних просторів, які можна використати не лише як укриття, а й для інших потреб громади.

Питання укриттів не раз ставало причиною резонансних ситуацій. Зокрема, у Чернігові минулого року обговорювали можливість запровадити плату за вхід до одного з укриттів, однак після хвилі критики місцева влада від цієї ідеї відмовилася.

Раніше ми розповідали, що в укриття можна ходити з собаками.

