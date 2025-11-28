Половина украинцев до сих пор без укрытий: в МВД назвали масштабы нехватки

В Украине официально зарегистрировано почти 62 тысячи укрытий, однако этого до сих пор недостаточно для обеспечения всех граждан. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет Укринформ.

По словам главы МВД, нынешнее количество защитных сооружений покрывает потребности лишь примерно половины украинцев. Острее всего проблема ощущается в прифронтовых областях, где нагрузка на укрытия самая высокая.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев уточнил, что с начала 2025 года фонд укрытий вырос еще на 2 685 объектов.

Он также напомнил, что МВД совместно с Минрегионом, МОН, МОЗ, Минэкономики, МИД и ГСЧС разработали стратегию развития защитной инфраструктуры до 2034 года.

Документ предусматривает, что в первую очередь укрытия должны быть обустроены в школах, детских садах, больницах и других социально важных учреждениях.

Среди ключевых целей — обеспечить доступность защитных сооружений для всех категорий населения, запустить украинское производство оборудования для стационарных и мобильных укрытий, а также сформировать культуру безопасности среди граждан.

Сергеев добавил, что реализация стратегии предусматривает международную поддержку и средства местных бюджетов. Отдельно рассматривается вариант дополнительного обустройства подземных пространств, которые можно использовать не только как укрытия, но и для других нужд общины.

Вопрос укрытий не раз становился причиной резонансных ситуаций. В частности, в Чернигове в прошлом году обсуждали возможность ввести плату за вход в одно из укрытий, однако после волны критики местная власть отказалась от этой идеи.

Ранее мы рассказывали, что в укрытия можно приходить с собаками.

