Женщину с ребенком не пустили в укрытие во время атаки на Киев — полиция выясняет обстоятельства

Столичная полиция проводит проверку после сообщения о возможном ограничении доступа к укрытию в одном из помещений Подольского района. Информация об инциденте появилась в соцсетях и быстро привлекла внимание правоохранителей. Об этом сообщает полиция Киева.

По словам полиции, в публикациях говорилось о том, что в помещении библиотеки одна из сотрудниц якобы не впускала людей в часть укрытия во время воздушной тревоги.

На сообщение оперативно отреагировали патрульные — они выехали на место, пообщались с участниками конфликта и выяснили первые детали.

Правоохранители сообщают, что между присутствующими возник спор, который удалось урегулировать на месте. Сейчас проводится проверка: полицейские собирают объяснения, устанавливают ход событий и будут давать правовую оценку действиям каждого из участников.

В полиции подчеркивают, что доступ к укрытиям во время воздушных тревог должен быть открыт для всех, и призывают жителей сообщать о подобных случаях.

Главное фото: Иллюстративное.

Воздушная тревога стала частью повседневной жизни украинцев, и дети реагируют на неё особенно чувствительно. Как родители могут поддержать своих детей в таких ситуациях?

