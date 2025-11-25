Жінку з дитиною не пустили до укриття під час атаки на Київ — поліція зʼясовує обставини

Столична поліція проводить перевірку після повідомлення про можливе обмеження доступу до укриття в одному з приміщень Подільського району. Інформація про інцидент з’явилася у соцмережах і швидко привернула увагу правоохоронців. Про це пише поліція Києва.

За словами поліції, у публікаціях йшлося про те, що в приміщенні бібліотеки одна з працівниць нібито не впускала людей до частини укриття під час повітряної тривоги.

На повідомлення оперативно відреагували патрульні — вони виїхали на місце, поспілкувалися з учасниками конфлікту та з’ясували перші деталі.

Правоохоронці повідомляють, що між присутніми виникла суперечка, яку вдалося врегулювати на місці. Зараз триває перевірка: поліцейські збирають пояснення, встановлюють перебіг подій і надаватимуть правову оцінку діям кожного з учасників.

У поліції наголошують, що доступ до укриттів під час повітряних тривог має бути відкритим для всіх, і закликають мешканців повідомляти про подібні випадки.

Головне фото: Ілюстративне.

