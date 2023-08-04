Звук сирени лякає твою дитину? Як допомогти малечі побороти страх повітряної тривоги

Сирена, яка до 24 лютого 2022 лунала лише у фільмах про катастрофи та змушувала серце битися частіше, тепер щоденна реальність українців. Вона стає будильником, який нагадує, що триває війна.

Уже рік ми живемо пліч-о-пліч з небезпекою та повітряними тривогами. Якщо дорослі вже звикли до попередження: “Увага! Повітряна тривога!”, знають, як діяти й чого чекати, то для маленьких дітей сповіщення щоразу може ставати стресом.

Всеукраїнська програма ментального здоров’я Ти як? розповіла, як допомогти дитині побороти страх повітряних тривог.

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Усе частіше батьки спостерігають ситуацію, коли у дітей проявляється страх раптової небезпеки й вони ховаються під ліжко чи у шафу.

Слід пам’ятати, що діти дуже емпатичні, вони вбирають емоції та копіюють поведінку батьків. Тому, щоб знизити рівень тривоги в малечі, необхідно навчитися контролювати власні реакції. А саме:

навчись зберігати спокій, адже реакція батьків на стрес — приклад для дитини;

уникай психологічних напружень у родині;

сформуй для дитини особисту навичку заміни.

Щоб сформувати навичку заміни, у тривожній для малюка ситуації попроси його підбігти й міцно тебе обійняти. Так тривожність заміниться теплом та ніжністю й допоможе заблокувати шлях у місце, де дитина ховається від стресу.

Далі запропонуй те, що для твоєї дитини є особливим та приємним: улюблену іграшку, книжку, мультик.

Практикуй це щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

Ця навичка не лише допоможе впоратися зі стресом та страхом від тривог, а й стане важливою для подальшого сприйняття і реакцій дитини.

Та часто батькам й самим треба підтримка, адже повітряна тривога і вдень, і вночі може зводити з розуму. Як вберегти психіку в таких реаліях, читай у матеріалі.

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