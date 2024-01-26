Безпека для всіх! В Україні дозволили брати тварин в укриття, але є умови

Питання безпеки під час війни — завжди на першому плані. Однак не всюди дозволялося брати тварин в укриття під час тривоги. Часто людей з укриттів виганяли, бо вони були з тваринами, або навіть не пускали туди. Тепер це питання врегулювали, і тварин можна брати в укриття за умови дотримання певних правил.

В Україні дозволили брати тварин в укриття за правилами

Правилами перебування господарів з тваринами в укритті поділилася ДСНС. Основним правилом, якого потрібно буде дотримуватися власникам тварин — безпека інших людей і майна. Тобто, тварини не мають псувати майно інших людей в укритті та взаємодіяти з ними.

Власники тварин мають також постійно стежити за твариною і не залишати її. Крім цього, для тварин потрібно створити всі умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

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Також в укритті з тваринами необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм. З собою слід мати засоби для прибирання за хвостатими.

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідку, — пишуть у ДСНС.

В укриттях можуть бути приміщення для людей з тваринами або спеціальні місця.

Собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках. Дізнатися, чи належить до переліку небезпечних порода твого собаки, можна у постанові КМУ.

Раніше ми розповідали, як допомогти безпритульним тваринам взимку.

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