Зумери втрачають навичку, що формувалася 5500 років

Протягом тисячоліть письмо було одним із фундаментальних стовпів у спілкуванні між людьми. Ця навичка дозволяла передавати знання, історії та культуру. Проте з розвитком технологій письмо більше не є пріоритетним вмінням.

У зв’язку з новими тенденціями покоління Z набагато гірше володіє навичками письма, ніж будь-які інші покоління. І внаслідок цього поступово втрачають вміння, яке супроводжувало людство протягом 5500 років, повідомляє Think Stewartville.

Зумери більше не вміють писати? Останні дослідження вчених

Згідно з нещодавніми дослідженнями Університету Ставангера, близько 40% покоління Z втрачають здатність писати, що викликає важливі питання щодо еволюції людства.

Цифрові технології поступово змінили спосіб спілкування, зробивши письмо від руки все менш поширеним. Нині молодь віддає перевагу швидкому обміну повідомленнями через соцмережі та месенджери.

Клавіатури та сенсорні екрани замінили ручки та папір у повсякденному спілкуванні, на роботі, навчанні та інших сферах.

Ця зміна настільки глибока, що деякі експерти вважають: покоління Z може бути першим, яке не опанує письмо від руки на функціональному рівні.

Однак вчені попереджають, що письмо відіграє ключову роль у когнітивному розвитку. Воно здатне розвивати пам’ять, оскільки залучає мозок інакше, ніж друкування на клавіатурі.

— Тепер навичка, яка свого часу сформувала людську цивілізацію, перебуває під загрозою через повсюдне поширення цифрових технологій, — додають науковці.

Які наслідки від відмирання письма

Згідно з різними дослідженнями, зумери настільки інтегрували використання клавіатури у повсякденне життя, що часто почуваються розгубленими, коли таки доводиться звертатися до письма.

Як і з будь-якою навичкою, яка погіршується через брак практики, сучасні студенти демонструють суттєве погіршення свого почерку. Він стає менш зрозумілим для читання та неакуратним.

Професорка Недрет Кілічері з Туреччини пояснює, що студенти уникають довгих речень і більше не пишуть зв’язних абзаців. Натомість віддають перевагу коротшим реченням та скорочують кількість абзаців.

Годі й казати, що вони все рідше беруть з собою ручки та користуються гаджетами.

Втрата почерку впливає не лише на здатність писати, це також свідчить про зміну того, як зумери сприймають світ навколо. Почерк часто асоціюється з більш продуманою та особистою формою спілкування, на відміну від цифрових текстів.

А чому зумери частіше обирають тварин замість народження дітей — розповідали про цю тенденцію раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.