Психологія

Зумери втрачають навичку, що формувалася 5500 років

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Травня 2025, 11:00
Зумери втрачають навичку, що формувалася 5500 років
Фото Unsplash
Зумери втрачають навичку, що формувалася 5500 років
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