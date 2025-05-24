Психология

Зуммеры теряют навык, который формировался 5500 лет

Ирина Танасийчук, журналист сайта 24 мая 2025, 11:00
Зуммеры теряют навык, который формировался 5500 лет
Фото Unsplash
Зуммеры теряют навык, который формировался 5500 лет
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”От стресса чувствую себя очень напряженным (-ой). Как успокоиться и почувствовать расслабление?”
Зуммеры теряют навык, который формировался 5500 лет
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