Зуммеры теряют навык, который формировался 5500 лет

На протяжении тысячелетий письмо было одним из фундаментальных столбов в общении людей. Этот навык позволял передавать знания, истории и культуру. Однако с развитием технологий письмо больше не является приоритетным умением.

В связи с новыми тенденциями поколение Z гораздо хуже владеет навыками письма, чем любые другие поколения. И вследствие этого постепенно теряют умение, сопровождавшее человечество в течение 5500 лет, сообщает Think Stewartville.

Зуммеры больше не умеют писать? Последние исследования ученых

Согласно недавним исследованиям Университета Ставангера, около 40% поколения Z теряют способность писать, что вызывает важные вопросы эволюции человечества.

Цифровые технологии постепенно изменили способ общения, сделав письмо от руки все менее распространенным. Сейчас молодежь предпочитает быстрый обмен сообщениями через соцсети и мессенджеры.

Клавиатуры и сенсорные экраны заменили ручки и бумагу в повседневном общении, работе, обучении и других сферах.

Это изменение настолько глубоко, что некоторые эксперты считают: поколение Z может быть первым, которое не овладеет письмом от руки на функциональном уровне.

Однако ученые предупреждают, что письмо играет ключевую роль в когнитивном развитии. Оно способно развивать память, поскольку привлекает мозг иначе, чем печать на клавиатуре.

— Теперь навык, который в свое время сформировал человеческую цивилизацию, находится под угрозой из-за распространения цифровых технологий, — добавляют ученые.

Какие последствия от отмирания письма

Согласно разным исследованиям, зуммеры настолько интегрировали использование клавиатуры в повседневную жизнь, что часто чувствуют себя растерянными, когда приходится обращаться к письму.

Как и с любым навыком, ухудшающимся из-за нехватки практики, современные студенты демонстрируют существенное ухудшение своего почерка. Он становится менее понятным для чтения и неаккуратным.

Профессор Недрет Киличери из Турции объясняет, что студенты избегают длинных предложений и больше не пишут связных абзацев. Вместо этого предпочитают более короткие предложения и сокращают количество абзацев.

Нечего говорить, что они все реже берут с собой ручки и пользуются гаджетами.

Потеря почерка влияет не только на способность писать, это также свидетельствует об изменении того, как зуммеры воспринимают окружающий мир. Почерк часто ассоциируется с более обдуманной и личной формой общения, в отличие от цифровых текстов.

А почему зуммеры чаще выбирают животных вместо рождения детей — рассказывали об этой тенденции раньше.

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