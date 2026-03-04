Доля Telegram в Україні: що думають громадяни про блокування месенджера у 2026 році

Дискусії навколо безпечності Telegram в Україні знову вийшли на пік. Поки експерти та політики сперечаються про руку Кремля та шифрування даних, соціологи вирішили запитати безпосередньо у тих, хто щохвилини гортає стрічку месенджера.

Свіжі результати опитування групи Рейтинг за лютий 2026 року виявилися досить однозначними: українці не готові прощатися з платформою, хоча й усвідомлюють певні ризики.

Хто і як часто сидить у Telegram

Згідно з даними дослідження, Telegram впевнено тримає статус головного інформаційного хаба країни. 67% українців є активними користувачами месенджера.

Статистика частоти використання вражає: 38% респондентів зізналися, що користуються додатком дуже часто, а ще 20% — часто.

Портрет типового користувача залишається стабільним: це молодь, мешканці столиці та великих обласних центрів, а також люди з вищим рівнем доходів. Для них Telegram — це вже давно не просто чати, а основне джерело новин, робочий інструмент та засіб швидкого зв’язку.

Парадокс безпеки: особисте чи державне

Цікаво, як опитані розділяють поняття власної безпеки та безпеки всієї країни. Більшість (72%) переконана, що Telegram ніяк не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% відчувають якусь загрозу для себе особисто.

Проте, коли мова заходить про національну безпеку, впевненість зникає. Тут думки розділилися:

28% респондентів прямо заявляють про негативний вплив месенджера на безпеку держави;

35% вважають, що впливу немає;

25% взагалі не змогли визначитися з відповіддю, що свідчить про складність питання для пересічного громадянина.

Видалити чи контролювати

Попри всі шпигунські теорії та застереження спецслужб, ідея повного блокування Telegram не знаходить підтримки в масах. 76% опитаних виступають категорично проти заборони месенджера. Лише 16% підтримали б такий радикальний крок.

Водночас українці демонструють запит на цивілізований нагляд. Більшість опитаних погоджуються з тим, що правоохоронні органи повинні мати більше інструментів для контролю за платформою. Проти такого посилення нагляду виступають 41% респондентів.

Що це означає для майбутнього Telegram в Україні

Результати Рейтингу дають чіткий сигнал владі: будь-яка спроба заблокувати додаток одним рубильником викличе серйозне невдоволення населення.

Поки Telegram залишається головним майданчиком для комунікації, паралельно в країні розгортається ще одна технологічна революція. Свіжі дані соцопитувань свідчать про стрімке зростання інтересу до нових інструментів. Кожен четвертий українець вже використовує штучний інтелект у повсякденному житті або роботі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!