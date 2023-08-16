Когда День независимости Польши и что известно об этой дате: интересные факты

День независимости Польши — особый день для всей страны. Его празднуют 11 ноября. Ведь тогда было провозглашение независимости страны от господства России, Германской империи и Австро-Венгерской империи в 1918 году. Когда День независимости Польши и почему этот день насколько важен для местных — читай в материале.

Когда День независимости Польши и почему за нее было так трудно бороться

Польшу делили в течение 123 лет. Тогда страну возглавил маршал Юзеф Пилсудский. При его правлении сформировали первое демократическое правительство Польши. Как пишут историки, именно в ноябре поляки поняли, что вернули свою независимость. А фигура Пилсудского вызвала значительный подъем народа.

Считают, что дата 11 ноября достаточно условная, ведь страну невозможно восстановить всего за день. Благодаря военным формированиям, участвовавшим в Первой мировой войне под командованием Пилсудского, страна поняла, что может быть свободной. То есть за это легионисты боролись много лет подряд.

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Именно в ноябре 1918 года заканчивалась война, которая смогла подорвать могущество стран, разделивших Польшу.

Тогда у страны уже были первые ноты суверенности. Например, в Варшаве начал действовать Регентский Совет. Правительство, заложившее основы независимости. Оно работало даже несмотря на то, что в городе еще стояли немецкие войска.

10 ноября того же года маршал был освобожден немцами и приехал в Варшаву. Уже на второй день Юзеф взял под свой контроль войско, а спустя несколько дней получил полную власть. Именно поэтому поляки вели длительную дискуссию о том, какую дату считать формальной (по Дню независимости).

Когда День независимости Польши и как выбирали дату

После долгих дебатов, год спустя, 11 ноября 1919 года, отметили днем, который принес Польше независимость. Как официальная дата праздник закрепился в 1937 году. К тому времени Пилсудский взял под контроль Варшаву и вместе с формированиями отбил у немцев ключевые стратегические пункты.

К примеру, участки и склады с оружием. Уже после того, как страна смогла вернуть столицу и центр решений, зародилась независимая Польша. Поэтому после долгих 123 лет Польша смогла обрести свободу.

Как Польшу провозгласили независимой

Документ о восстании польского государства подписал Юзеф Пилсудский 16 ноября. В Варшаве этот документ был провозглашен радиостанцией WAR. Ее просто забрали из рук немцев.

Историки тех времен писали о радиостанции так, что она была окном в мир молодой страны, ведь о Польше и поляках мало кто знал на тот момент.

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