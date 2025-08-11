Куда поехать в Польше, если устали от аллюзий на Львов

Август уже в зените, а ты еще не был (-а) на отдыхе? Понимаем искренне, так что и не осуждаем! Ведь знаем: когда выбираешь отдых, нужно и компанию найти, и отпуск оформить, и по цене — чтобы не ударило по кошельку.

А главное — найти место, в которое хочешь уехать. Не всегда все самое интересное очень далеко. Ведь в соседней Польше также есть немало интересных мест на любой вкус туристов.

Где отдохнуть летом в Польше, куда поехать на море и что посмотреть в этой стране, рассказываем дальше в материале.

Где отдохнуть в Польше

В стране есть много мест, которые стоит увидеть туристам в Польше: от пляжей до гор, городов с историей и просто интересных локаций. Собрали все, что может тебя заинтересовать.

Пляжи в Польше

Думаешь, куда отправиться в Польшу на море? Для любителей пляжей и воды найдется предложение.

Гданьск . Город расположен на побережье Балтийского моря. Здесь есть немало пляжей с хорошим рейтингом в сети: Brzezno Beach, Jelitkowo Beach, Plaza Stogi;

. Город расположен на побережье Балтийского моря. Здесь есть немало пляжей с хорошим рейтингом в сети: Brzezno Beach, Jelitkowo Beach, Plaza Stogi; Сопот — город у Гдыни, имеет пляж и пеший маршрут для прогулок;

— город у Гдыни, имеет пляж и пеший маршрут для прогулок; Гдыня — большой польский город на побережье, имеет красивый городской пляж. Рядом есть так называемый детский пляж, а также дикий пляж в Гдыне.

Также есть популярные курорты с широкими пляжами – Устка, Колобжег. Места известны своими лечебными водами и развитой инфраструктурой.

Горы в Польше

Наиболее популярными туристическими локациями в Польше есть Закопане и Татры — горный курорт в южной части страны, который подойдет как для пеших прогулок, так и для лыжного спорта.

Главный хребет Татр простирается по границе между Польшей и Словакией. У подножия расположен популярный курорт Закопане.

Также известны Бещады, хотя они и имеют меньшую популярность. Здесь также есть Солинское озеро, очень красивое и живописное.

Достопримечательности в Польше

Есть и другие интересные места в Польше, которые можно посетить. К примеру, слышал (-а) ли ты о польских Мальдивах? А они есть! В парке Грудек, что в городе Явожно, это возле Катовице.

Здесь нельзя купаться, но есть места для дайвинга. Также оборудованы дорожки для велосипедов и пеших прогулок.

А еще здесь можно гулять с собакой, но животное обязательно должно быть с поводком.

Песчаная коса Гель — еще одно туристическое место Польши. Полуостров отделяет Пуцкий залив от Балтийского моря.

Здесь доступны все виды водных развлечений: виндсерфинг, кайт-серфинг, дайвинг, катание на водных мотоциклах.

Если ты ищешь тихое место на природе с живописными пейзажами, то планируй путешествие в Хохоловскую долину. Она расположена у Татр и названа в честь поселка Хохолув.

Доехать туда можно автобусом или машиной из Закопаного.

Остров Узнам идеально подойдет для отдыха с детьми. Он расположен в Балтийском море и разделен между Польшей и Германией. С польской стороны есть большой песчаный пляж, развлечения и курорты, спа-центр и смотровые площадки.

Цветные озера в горном массиве Рудавах Яновицких в Нижнесилезском воеводстве — еще одна необычная туристическая локация. Они известны благодаря разным цветам водоемов: фиолетового, желтого, голубого и зеленого.

Такие цвета характерны через дно озер, содержащих разные соединения: железо или медь.

Однако здесь запрещено купаться.

