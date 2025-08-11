Куда поехать в Польше, если устали от аллюзий на Львов

Де відпочити в Польщі влітку Фото Pexels Август уже в зените, а ты еще не был (-а) на отдыхе? Понимаем искренне, так что и не осуждаем! Ведь знаем: когда выбираешь отдых, нужно и компанию найти, и отпуск оформить, и по цене — чтобы не ударило по кошельку.А главное — найти место, в которое хочешь уехать. Не всегда все самое интересное очень далеко. Ведь в соседней Польше также есть немало интересных мест на любой вкус туристов. Где отдохнуть летом в Польше, куда поехать на море и что посмотреть в этой стране, рассказываем дальше в материале. Где отдохнуть в Польше В стране есть много мест, которые стоит увидеть туристам в Польше: от пляжей до гор, городов с историей и просто интересных локаций. Собрали все, что может тебя заинтересовать. Пляжи в Польше Думаешь, куда отправиться в Польшу на море? Для любителей пляжей и воды найдется предложение. Гданьск. Город расположен на побережье Балтийского моря. Здесь есть немало пляжей с хорошим рейтингом в сети: Brzezno Beach, Jelitkowo Beach, Plaza Stogi; Сопот — город у Гдыни, имеет пляж и пеший маршрут для прогулок; Гдыня — большой польский город на побережье, имеет красивый городской пляж. Рядом есть так называемый детский пляж, а также дикий пляж в Гдыне. Pexels Также есть популярные курорты с широкими пляжами – Устка, Колобжег. Места известны своими лечебными водами и развитой инфраструктурой.Горы в Польше Наиболее популярными туристическими локациями в Польше есть Закопане и Татры — горный курорт в южной части страны, который подойдет как для пеших прогулок, так и для лыжного спорта. Главный хребет Татр простирается по границе между Польшей и Словакией. У подножия расположен популярный курорт Закопане. Также известны Бещады, хотя они и имеют меньшую популярность. Здесь также есть Солинское озеро, очень красивое и живописное. Читать по теме Ботанический сад на крыше библиотеки и дворец на острове: интересные места для бюджетного отдыха в Варшаве Интересные и бюджетные места в Варшаве для путешествия. Достопримечательности в Польше Есть и другие интересные места в Польше, которые можно посетить. К примеру, слышал (-а) ли ты о польских Мальдивах? А они есть! В парке Грудек, что в городе Явожно, это возле Катовице. Здесь нельзя купаться, но есть места для дайвинга. Также оборудованы дорожки для велосипедов и пеших прогулок. А еще здесь можно гулять с собакой, но животное обязательно должно быть с поводком. Polskie Szlaki Песчаная коса Гель — еще одно туристическое место Польши. Полуостров отделяет Пуцкий залив от Балтийского моря. Здесь доступны все виды водных развлечений: виндсерфинг, кайт-серфинг, дайвинг, катание на водных мотоциклах. Если ты ищешь тихое место на природе с живописными пейзажами, то планируй путешествие в Хохоловскую долину. Она расположена у Татр и названа в честь поселка Хохолув. Доехать туда можно автобусом или машиной из Закопаного. Остров Узнам идеально подойдет для отдыха с детьми. Он расположен в Балтийском море и разделен между Польшей и Германией. С польской стороны есть большой песчаный пляж, развлечения и курорты, спа-центр и смотровые площадки. Цветные озера в горном массиве Рудавах Яновицких в Нижнесилезском воеводстве — еще одна необычная туристическая локация. Они известны благодаря разным цветам водоемов: фиолетового, желтого, голубого и зеленого. Google Maps Такие цвета характерны через дно озер, содержащих разные соединения: железо или медь. Однако здесь запрещено купаться. Если же времени на путешествии маловато, а Европа большая, тогда советуем к прочтению другой наш материал: куда поехать за границу на выходные, читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Отдых, Отпуск, Польша Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter