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Ботанический сад на крыше библиотеки и дворец на острове: интересные места для бюджетного отдыха в Варшаве

Вероника Кононенко, редактор сайта 22 апреля 2023, 17:00
варшава
Фото: Pexels

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