Ботанический сад на крыше библиотеки и дворец на острове: интересные места для бюджетного отдыха в Варшаве

Польша — страна с богатой историей и архитектурой. Каждый город имеет особую атмосферу и интересные локации, которые стоит увидеть. Немало интересных мест приготовила для туристов и столица.
Если ты хочешь хорошо провести время в Варшаве, но стандартные маршруты уже надоели, лови несколько красивых и бюджетных мест, которые можно посетить.
Библиотека Варшавского университета, основанная в 1816 году, является крупнейшей научной библиотекой Польши. Найти ее можно на улице Dobra 56/66.
Несмотря на серьезность названия, красота этого места впечатляет. Библиотека разделена на несколько сооружений, построенных из бетона и большого количества стекла, а фасады окутаны зеленью.
Возле сооружения расположен парк, а на крыше библиотеки можно найти ботанический сад со смотровой площадкой, откуда открывается вид на Варшаву.
Возле сооружения расположен парк, а на крыше библиотеки можно найти ботанический сад со смотровой площадкой, откуда открывается вид на Варшаву.
Внутри здания хранится огромная подборка книг со всего мира. А еще, посетив галерею польского плаката, можно увидеть театральные и киноафиши, посвященные разным историческим событиям.
Вход для посетителей — бесплатный, однако посетить ботанический сад можно только с апреля по октябрь. В другие месяцы для посетителей доступен только нижний ярус сада.
Варшаву называют городом дворцов, и не зря. Встретить старинные постройки можно в разных частях города, но есть такие, что заслуживают особого внимания.
Так, заслуживают посещения королевские Лазенки, или дворец на воде. Упоминания о его строительстве датированы еще 17-18 веком. Найти дворец можно по адресу Agrykola 1.
Это дворец последнего польского короля Станислава Понятовского. Над дворцом и парковой зоной возле него работали известные архитекторы.
Это дворец последнего польского короля Станислава Понятовского. Над дворцом и парковой зоной возле него работали известные архитекторы.
Сооружение расположено на искусственном острове и окружено озером и парком. Площадь парка возле дворца равна площади около 120 футбольных полей, поэтому для удобства он разделен на три части.
Сам парк открыт каждый день, а вход — бесплатный. Если тебе захочется посетить дворец, то это можно сделать во все дни недели, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.
Взрослый билет стоит около 200 грн, а за студенческий и детский нужно будет заплатить от 45 до 150 грн.
Но если в далекую Варшаву пока ехать не хочется, можно посетить не менее красивый и насыщенный красивыми локациями город Украины — Львов. Мы рассказали, во сколько обойдется уикенд в городе Льва и что интересного там посмотреть.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.