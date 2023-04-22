Ботанический сад на крыше библиотеки и дворец на острове: интересные места для бюджетного отдыха в Варшаве

Польша — страна с богатой историей и архитектурой. Каждый город имеет особую атмосферу и интересные локации, которые стоит увидеть. Немало интересных мест приготовила для туристов и столица.

Если ты хочешь хорошо провести время в Варшаве, но стандартные маршруты уже надоели, лови несколько красивых и бюджетных мест, которые можно посетить.

Куда сходить в Варшаве

Библиотека Варшавского университета

Библиотека Варшавского университета, основанная в 1816 году, является крупнейшей научной библиотекой Польши. Найти ее можно на улице Dobra 56/66.

Несмотря на серьезность названия, красота этого места впечатляет. Библиотека разделена на несколько сооружений, построенных из бетона и большого количества стекла, а фасады окутаны зеленью.

Возле сооружения расположен парк, а на крыше библиотеки можно найти ботанический сад со смотровой площадкой, откуда открывается вид на Варшаву.

Внутри здания хранится огромная подборка книг со всего мира. А еще, посетив галерею польского плаката, можно увидеть театральные и киноафиши, посвященные разным историческим событиям.

Вход для посетителей — бесплатный, однако посетить ботанический сад можно только с апреля по октябрь. В другие месяцы для посетителей доступен только нижний ярус сада.

Королевские Лазенки

Варшаву называют городом дворцов, и не зря. Встретить старинные постройки можно в разных частях города, но есть такие, что заслуживают особого внимания.

Так, заслуживают посещения королевские Лазенки, или дворец на воде. Упоминания о его строительстве датированы еще 17-18 веком. Найти дворец можно по адресу Agrykola 1.

Это дворец последнего польского короля Станислава Понятовского. Над дворцом и парковой зоной возле него работали известные архитекторы.

Сооружение расположено на искусственном острове и окружено озером и парком. Площадь парка возле дворца равна площади около 120 футбольных полей, поэтому для удобства он разделен на три части.

Королевский парк 18 века;

Романтический парк 19 века;

Модернистский парк 20 века.

Сам парк открыт каждый день, а вход — бесплатный. Если тебе захочется посетить дворец, то это можно сделать во все дни недели, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.

Взрослый билет стоит около 200 грн, а за студенческий и детский нужно будет заплатить от 45 до 150 грн.

Но если в далекую Варшаву пока ехать не хочется, можно посетить не менее красивый и насыщенный красивыми локациями город Украины — Львов. Мы рассказали, во сколько обойдется уикенд в городе Льва и что интересного там посмотреть.

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