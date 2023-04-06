Уикенд в Польше с детьми: семь познавательных локаций для семейного путешествия

Выходные — прекрасная возможность качественно провести время с малышами, отдохнуть и увидеть красоту страны, в которой живешь. И если сейчас ты временно находишься в Польше, не унывай.

Вот семь замечательных локаций, которые произведут неизгладимое впечатление как на детей, так и на взрослых, а также покажут, какой интересной и веселой может быть наука и новые знания.

Куда поехать в Польше и что посмотреть с детьми

В Польше есть множество мест, где можно активно провести выходные с детьми: от посещения водных парков до знакомства с миром сказок, фантазий и интересных научных экспериментов.

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Шахта Гвидо в Забже

Шахта Гвидо в Забже — это уникальный исторический объект. Когда-то эта шахта была одной из самых больших шахт в мире. А в 19 веке она стала одной из первых шахт, в которой начали применять паровые машины для добычи угля из глубины.

Здесь ты сможешь увидеть множество достопримечательностей: оригинальный шахтный ствол, галереи XIX века, 100-летнюю конюшню и комбайны.

Особенностью этого места является единственная в Европе подвесная шахтерская железная дорога. Между прочим, ты сможешь на ней прокатиться.

Если ты хочешь еще больше развлечений, на глубине 320 метров под землей работают Театр на уровне и Паб 320.

Научно-технический центр в Лодзи

Научно-технический центр в Лодзи — это большой научный парк, который включает: научно-исследовательские лаборатории, институты, предприятия и учреждения, занимающиеся разработкой новых технологий.

Это незабываемое место, которое заслуживает внимания. Оно может легко увлечь как детей, так и взрослых, ведь там есть не только много чудес науки, но и интересных развлечений.

К примеру, следует посетить EC1 — уникальный комплекс с культурно-художественными и образовательными локациями. Это место заинтересует детей постарше и взрослых.

Из других развлечений здесь есть: планетарий, сферический 3D кинотеатр, Центр комиксов и нарративов, и другие. Так что каждый из посетителей, независимо от возраста, найдет что-нибудь интересное для себя.

Se-Ma-For в Лодзи

Музей анимации Se-Ma-For в Лодзи является прекрасным местом, где можно интересно и насыщенно провести время как детям, так и взрослым.

Музей известен своими анимационными работами и веселыми героями: Меся Ушатек, Коларгол и Пингвин Пик-Поку. С некоторыми мультиками можно ознакомиться сразу в музее анимации, а после — встретить там главного героя, так что малыши будут в восторге.

Студия проводит не только экскурсии, но и мастер-классы по анимации, где посетители могут узнать разные техники анимации и попробовать свои силы в создании коротких анимационных фильмов.

Centrum Bajki в Пацануве

Centrum Bajki в Пацануве — это музей сказок и парк аттракционов, где можно встретить героев сказок со всего мира. Центр имеет кинотеатр и театр, а также проводит мастер-классы.

В парке развлечений ты сможешь погрузиться в невероятную атмосферу приключений вместе с ребенком. Здесь есть амфитеатр, веревочный парк, соляная пещера, минизоопарк, многочисленные мультимедийные станции.

Кроме этого, в Centrum Bajki расположены четыре образовательных сада: комиксов, сказок, легенд и преданий, поэтому еще неизвестно, кто будет в большем восторге, малыш или взрослый.

Научный центр Леонардо да Винчи в Хенцинах

Леонардо да Винчи был известен не только как великий художник и создатель Моны Лизы. Он был известным изобретателем, значительно опережающим время, в котором жил.

Научный центр Леонардо да Винчи в Хенцинах — это отличное место для детей, с восторгом рассматривающих энциклопедии по естественным наукам.

Однако здесь есть не только что почитать, но и что посмотреть: много мультимедийных и мехатронных выставок, которые могут заинтересовать и взрослых.

Один из самых интересных экспонатов — выставка Человек – чрезвычайная машина, рассматривающая различные аспекты строения и функций человека. В то же время выставка посвящена экологическим и естественным вопросам.

Научный центр Леонардо да Винчи дает возможность посетителям почувствовать себя в качестве ученого и погрузится в мир да Винчи. Там проводят разные научные мастер-классы и шоу для детей всех возрастов.

Тебя и малыша во время таких развлечений заведут в специально оборудованные лаборатории и помогут вызвать увлечение и интерес к научной деятельности или изучению школьных дисциплин.

Научный центр Eksperyment в Гдыне

Научный центр Eksperyment — это еще одно замечательное место в Польше, где удачно совмещены учеба и развлечения.

Его посещение помогает детям эффективно приобретать новые знания, понимать окружающие их процессы и стимулировать интерес к исследованию мира.

В научном центре малыши могут даже проводить собственные опыты и знакомиться с законами природы, выполнять интересные эксперименты и наблюдать за их результатами.

Мир лабиринтов в селе Близне

Мир лабиринтов в селе Близне — необычное место, которое обязательно понравится детям. Ведь здесь они могут бегать в лабиринтах, которые построены из разных материалов.

В этом уникальном музее можно посетить большой деревянный лабиринт площадью примерно 1 300 квадратных метров и масштабный лабиринт на кукурузном поле площадью около трех гектаров.

Кроме того, посетители могут узнать увлекательную историю создания лабиринтов.

Если ты хочешь поехать куда-то за пределы Польши или Европы в целом, предлагаем тебе полный перечень безвизовых стран 2023 для украинцев и условия въезда.

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