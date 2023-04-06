Вікенд у Польщі з дітьми: сім пізнавальних локацій для сімейної подорожі

Вихідні — прекрасна нагода, щоб якісно провести час з малечею, відпочити та побачити красу країни, в якій живеш. І якщо зараз ти тимчасово перебуваєш у Польщі, не сумуй.

Ось сім чудових локацій, які справлять незабутнє враження як на дітей, так і на дорослих, а також покажуть, якою цікавою та веселою може бути наука та нові знання.

Куди поїхати у Польщі та що подивитись

У Польщі є безліч місць, де можна активно провести вихідні з дітьми: від відвідування водних парків до знайомства зі світом казок, фантазій та цікавих наукових експериментів.

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Шахта Гвідо в Забже

Шахта Гвідо в Забже — це унікальний історичний об’єкт. Колись вона була однією з найбільших шахт у світі. А у 19 столітті вона стала однією з перших шахт, яка почала застосовувати парові машини для витягування вугілля з глибини.

Тут ти зможеш побачити безліч пам’яток: оригінальний шахтний стовбур, галереї XIX століття, 100-річна стайня та комбайни.

Особливою цікавинкою цього місця є єдина в Європі підвісна шахтарська залізниця. Між іншим, ти зможеш нею проїхатися. Якщо ж ти хочеш ще більше розваг, на глибині 320 метрів під землею працюють Театр на рівні та Паб 320.

Науково-технічний центр у Лодзі

Науково-технічний центр у Лодзі — це великий науковий парк, який включає: науково-дослідні лабораторії, інститути, підприємства та установи, які займаються розробкою нових технологій.

Це незабутнє місце, яке заслуговує на увагу. Воно може легко захопити як дітей, так і дорослих, адже там є не лише багато чудес науки, а й цікавих розваг.

До прикладу, слід відвідати EC1 — унікальний комплекс з культурно-мистецькими та освітніми локаціями. Це місце зацікавить дітей старшого віку та дорослих.

З інших розваг тут є: планетарій, сферичний 3D-кінотеатр, Центр коміксів і наративів та інші. Тож кожен із відвідувачів, незалежно від віку, знайде щось цікаве для себе.

Se-Ma-For у Лодзі

Музей анімації Se-Ma-For у Лодзі також є чудовим місцем, де можна цікаво та насичено провести час як дітям, так і дорослим.

Музей відомий своїми анімаційними роботами та веселими героями: Міся Ушатек, Коларгола та Пінгвін Пік-Поку. З деякими мультиками можна ознайомитися одразу в музеї анімації, а після — зустріти там головного героя, тож малеча буде у захваті.

Студія проводить не лише екскурсії, а й майстер-класи з анімації, де відвідувачі можуть дізнатися про різні техніки анімації та спробувати свої сили у створенні коротких анімаційних фільмів.

Centrum Bajki у Пацануві

Centrum Bajki у Пацануві — це музей казок та водночас парк атракціонів, де можна зустріти героїв казок з усього світу. Центр має кінотеатр і театр, а також проводить майстер-класи.

У парку розваг ти зможеш поринути у неймовірну атмосферу пригод разом з дитиною. Тут є амфітеатр, мотузковий парк, соляна печера, мінізоопарк, численні мультимедійні станції.

Крім цього, у Centrum Bajki розташовані чотири освітні сади: коміксів, казок, легенд та переказів, тож ще невідомо, хто буде у більшому захваті, малюк чи дорослий.

Науковий центр Леонардо да Вінчі у Хенцінах

Леонардо да Вінчі був відомий не лише, як великий художник і творець Мони Лізи. Він був відомим винахідником, який значно випереджував час, в якому жив.

Науковий центр Леонардо да Вінчі у Хенцінах — це чудове місце для дітей, які з захватом переглядають енциклопедії з природничих наук.

Однак тут є не лише, що почитати, а й що подивитися: багато мультимедійних та мехатронних виставок, які можуть зацікавити й дорослих.

Один з найцікавіших експонатів — виставка Людина — надзвичайна машина, яка розглядає різні аспекти будови та функцій людини. Водночас виставка присвячена екологічним та природничим питанням.

Науковий центр Леонардо да Вінчі дає можливість відвідувачам відчути себе у ролі науковця та заглибитися у світ да Вінчі. Там проводять різні наукові майстер-класи та шоу для дітей різного віку.

Тебе й малюка під час таких розваг заведуть у спеціально обладнані лабораторії, які можуть викликати чимале захоплення та інтерес до наукової діяльності чи вивчення шкільних дисциплін.

Науковий центр Eksperyment у Гдині

Науковий центр Eksperyment — це ще одне чудове місце в Польщі, де вдало поєднані навчання та розваги. Його відвідування допомагає дітям ефективно здобувати нові знання, розуміти процеси, що їх оточують, та стимулювати цікавість до дослідження світу.

У науковому центрі малеча може навіть проводити власні досліди та знайомитись із законами природи, виконувати цікаві експерименти та спостерігати за їхніми результатами.

Світ лабіринтів у селі Близний

Світ лабіринтів у селі Близний — незвичайне місце, яке обов’язково сподобається дітям. Адже тут вони можуть досхочу бігати у лабіринтах, які побудовані з різних матеріалів.

У цьому унікальному музеї також можна відвідати великий дерев’яний лабіринт площею приблизно 1 300 квадратних метрів та масштабний лабіринт на кукурудзяному полі площею близько трьох гектарів.

Крім того, відвідувачі можуть дізнатись захопливу історію створення лабіринтів.

Якщо ж ти хочеш поїхати кудись за межі Польщі чи Європи загалом, пропонуємо тобі повний перелік безвізових країн 2023 року для українців та умови в’їзду

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