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Ботанічний сад на даху бібліотеки та палац на острові: цікаві місця для бюджетного відпочинку у Варшаві

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 22 Квітня 2023, 17:00
варшава
Фото: Pexels

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