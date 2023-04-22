Ботанічний сад на даху бібліотеки та палац на острові: цікаві місця для бюджетного відпочинку у Варшаві

Польща — країна з багатою історією та архітектурою. Кожне її місто має особливу атмосферу та цікаві локації, які варто побачити, зокрема й столиця.

Якщо ти хочеш гарно провести час у Варшаві, але стандартні маршрути вже набридли, лови кілька гарних та бюджетних місць, куди можна завітати.

Куди сходити у Варшаві

Бібліотека Варшавського університету

Бібліотека Варшавського університету, заснована в 1816 році, і є найбільшою науковою бібліотекою Польщі. Знайти її можна за вулицею Dobra 56/66.

Та попри серйозність назви, краса цього місця вражає. Бібліотека розділена на кілька споруд, які збудовані з бетону та великої кількості скла, а фасади оповиті зеленню.

Біля споруди розташований парк, а на даху бібліотеки можна знайти ботанічний сад з оглядовим майданчиком, звідки відкривається чудовий краєвид на Варшаву.

Усередині ж зберігається величезна добірка книг з усього світу. А ще, завітавши до галереї польського плаката, тут можна побачити театральні та кіно афіші, присвячені різним історичним подіям.

Вхід для відвідувачів — безоплатний, однак завітати до ботанічного саду можна лише з квітня по жовтень. В інші місяці для відвідувачів доступний лише нижній ярус саду.

Королівські Лазенки

Варшаву називають містом палаців, і не дарма. Зустріти старовинні споруди можна в різних частинах міста, та є такі, що заслуговують на особливу увагу.

Так, заслуговують на відвідини королівські Лазеньки, або палац на воді, згадки про його будівництво датовані ще 17-18 століттям. Знайти палац можна за адресою Agrykola 1.

Це палац останнього польського короля Станіслава Понятовського. Над палацом та парковою зоною біля нього працювали відомі архітектори.

Споруда розташована на штучному острові та оточена озером та парком. Площа парку біля палацу дорівнює площі близько 120 футбольних полів, тож для зручності він розділений на три частини.

Королівський парк 18 століття;

Романтичний парк 19 століття;

Модерністський парк 20 століття.

Сам парк відкритий щодня, а вхід — безоплатний. Якщо тобі захочеться відвідати палац, то це можна зробити в усі дні тижня, крім понеділка, з 10:00 до 18:00.

Дорослий квиток коштує близько 200 грн, а за студентський і дитячий треба буде заплатити від 45 до 150 грн.

Та якщо ж в далеку Варшаву поки їхати не кортить, можна відвідати не менш гарне й насичене гарними локаціями місто України — Львів. Ми розповіли, у скільки обійдеться вікенд у місті Лева та що цікавого там подивитися.

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