Пенсия по инвалидности для украинцев в Германии: как получить и какие выплаты предусмотрены

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы выехали в страны Европейского Союза, в частности в Германию, которая приняла наибольшее количество беженцев.

Среди них есть люди с инвалидностью, которые нуждаются в социальной поддержке.

Важно понимать, что получение статуса вынужденного переселенца не гарантирует автоматическое назначение пенсии по инвалидности — все зависит от степени нетрудоспособности.

Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Как получить статус инвалидности в Германии?

В Германии инвалидность называется Behinderung, и чтобы ее официально признали, необходимо:

Обратиться в Landratsamt (административный орган). Предоставить медицинские документы. В случае необходимости пройти дополнительное медицинское обследование.

После этого человеку могут присвоить степень инвалидности (GdB), который определяет ее трудоспособность:

Полная нетрудоспособность — человек не может работать более 3 часов в день.

Частичная нетрудоспособность — человек может работать от 3 до 6 часов в день.

Какие выплаты могут получить украинцы с инвалидностью в Германии?

Сумма пенсии по инвалидности зависит от статуса лица:

Одинокие люди с инвалидностью — 502 евро.

Взрослые, проживающие в семье — 451 евро.

Лица, находящиеся в специальных учреждениях — 402 евро.

Кроме этого, есть дополнительные надбавки:

До 35% — за участие в программах адаптации и повышения шансов найти работу.

До 17% — для лиц с полной нетрудоспособностью.

Также люди с инвалидностью могут получить налоговые льготы (от 310 до 1420 евро), сниженный транспортный налог и финансирование на переоборудование автомобиля.

Чем отличается пенсия по инвалидности в Украине и Германии?

В Украине размер пенсии по инвалидности зависит от группы и начисляется как процент от стандартной пенсии по возрасту.

Минимальная выплата с 1 марта 2025 года составит 2361 грн (примерно 52 евро). Для сравнения, в Германии минимальная выплата — 402 евро, что эквивалентно примерно 18 200 грн.

Германия предоставляет людям с инвалидностью значительно более высокие выплаты, чем Украина, но их получение зависит от официального признания нетрудоспособности.

Беженцы из Украины могут претендовать на финансовую помощь, но для этого необходимо пройти соответствующую процедуру подтверждения статуса инвалидности.

Ранее мы рассказывали, сколько украинцев получили статус временной защиты в ЕС в декабре 2024 года — узнай подробнее о динамике и условиях пребывания.

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