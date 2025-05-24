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Пенсия по инвалидности для украинцев в Германии: как получить и какие выплаты предусмотрены

Мария Дзюба, редактор сайта 24 мая 2025, 12:45
Пенсия по инвалидности для украинцев в Германии: как получить и какие выплаты предусмотрены
Фото Pexels
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