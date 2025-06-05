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Захист українців у ЄС продовжено: що зміниться до 2027 року

Марія Дзюба, редакторка сайту 05 Червня 2025, 11:00
Захист українців у ЄС продовжено: що зміниться до 2027 року
Фото Pexels

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