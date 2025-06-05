Захист українців у ЄС продовжено: що зміниться до 2027 року

Європейський Союз має намір продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.

Таке рішення озвучили Єврокомісар з питань міграції Магнус Брюннер та віце-прем’єр-міністром України Олексій Чернишов.

Повідомляє Українська правда.

Чому продовжено тимчасовий захист?

З огляду на війну, що триває та небезпеку, яка зберігається в Україні, Єврокомісія вважає за необхідне надати українцям, що шукають притулку, більш стабільну та довгострокову перспективу.

Після закінчення терміну дії тимчасового захисту в березні 2027 року, Єврокомісія також запропонує рекомендації для країн-членів ЄС щодо подальших скоординованих дій.

Читати на тему Будують життя в ЄС чи готуються до повернення: який він вибір українських біженців Питання їхати чи залишатися стоїть особливо гостро для мільйонів українців, що шукають притулку за кордоном на четвертому році війни.

Ключові аспекти нових рекомендацій

Ці рекомендації, які мають бути офіційно затверджені Радою ЄС, охоплюватимуть такі важливі напрямки:

Перехід до інших правових статусів:

Українці, які успішно інтегрувалися у спільноти – вивчили мову, знайшли роботу або здобули освіту – матимуть можливість змінити свій правовий статус на національний або європейський, що краще відповідає їхній новій ситуації.

Це може бути дозвіл на проживання на підставі роботи, навчання, наукових досліджень або статус довгострокового резидента.

Програми добровільного повернення:

У тісній співпраці з українською владою будуть розроблені програми для поступового повернення українців додому після завершення дії тимчасового захисту.

Також передбачені ознайомчі візити до України для тих, хто розглядає можливість повернення, щоб вони могли прийняти обґрунтоване рішення.

Створення Центрів єдності:

В країнах-членах ЄС з’являться Центри єдності, які виконуватимуть подвійну функцію: допомога українцям в інтеграції та сприяння їхньому поверненню в Україну.

Ці центри можуть фінансуватися коштом Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF). Крім того, Комісія призначить Спеціального посланця у справах українців в ЄС для підтримки держав-членів.

Координація та обмін інформацією:

Буде посилено координацію та обмін даними між державами-членами та Україною через Платформу солідарності та Платформу реєстрації осіб, які потребують тимчасового захисту.

Що далі?

Запропоновані заходи мають на меті задовольнити потреби українців, які перебувають в ЄС, а також підтримати Україну у відбудові країни, зокрема шляхом сприяння безпечному, добровільному та гідному поверненню та реінтеграції.

Наступним етапом для затвердження цього рішення Єврокомісії є офіційне ухвалення пропозиції щодо продовження тимчасового захисту та пропозиції щодо ухвалення Рекомендацій Ради ЄС.

Раніше ми розповідали, що Європейський Союз перерахував Україні ще €1 млрд прибутків із заморожених активів Центробанку РФ — кошти підуть на критично важливі видатки, а Київ наполягає на повній конфіскації російських статків.

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