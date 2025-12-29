Через загрозу з боку РФ українські біженці виїжджають з країн Балтії — деталі

Через погрози РФ у бік країн Балтії частина українських родин торік виїхала з Латвії. Деталі читай у матеріалі.

“Майже всі діти хочуть в Україну”: через погрози РФ сім’ї виїжджають з країн Балтії ще далі

Як розповіла психологиня Українського дому в Латвії Наталія Урус у коментарі Укрінформу, багато українців вже тримають напоготові документи та кошти у разі зміни безпекової ситуації.

За її словами, коли йде хвиля інформації про підготовку до ймовірного нападу, в її кабінет щораз вишуковується черга — для людей такі новини стають тригером, тож їм легше поїхати назад в Україну, адже там вони почуваються спокійніше.

Минулого року багато матерів з дітьми виїхали з Латвії до Німеччини — вони злякалися тривожних новин та вирішили перебратися подалі від потенційної загрози.

Вона додала, що майже всі діти, які були змушені виїхати до Латвії, хочуть повернутися до України:

Майже всі діти хочуть в Україну. Вони точно не втрачені. Їм дуже важко чути про рішення батьків, що вони ніколи не повернуться. Ця травма досі болить.

Урус пояснила це тим, що вдома ці діти мали нормальне дитинство в хороших умовах. Однак коли вони покинули домівку, то почали переживати ПТСР, стикатися з мовним бар’єром під час спілкування з місцевими, а також страждати від булінгу з боку росіян.

Психологиня запевнила, що органи Латвії та школи реагували на всі заяви про цькування, які подавали українці.

Зараз цього вже мало. Держава звертає увагу. Реагувала поліція, соціальні органи. Однак залишається певна кількість дітей, які не адаптувалися, і для них це травма.

Експертка закликала батьків неодноразово говорити з дітьми та не боятися звертатися до спеціалістів. Зокрема, коли дитина стала замкнутою та агресивною, перестала спілкуватися з однолітками або ж почала проявляти іншу нетипову для неї поведінку.

