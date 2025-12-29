Для тебя Война в Украине

Из-за угрозы со стороны РФ украинские беженцы выезжают из стран Балтии

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 декабря 2025, 13:00 2 мин.
украинцы уезжают из латвии
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь