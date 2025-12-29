Из-за угрозы со стороны РФ украинские беженцы выезжают из стран Балтии

Из-за угроз РФ в адрес стран Балтии часть украинских семей в прошлом году уехала из Латвии. Подробности читай в материале.

“Почти все дети хотят в Украину”: из-за угроз РФ семьи выезжают из стран Балтии еще дальше

Как рассказала психолог Украинского дома в Латвии Наталья Урус в комментарии Укринформу, многие украинцы уже держат наготове документы и деньги на случай изменения ситуации с безопасностью.

По ее словам, когда идет волна информации о подготовке к вероятному нападению, в ее кабинет каждый раз выстраивается очередь — для людей такие новости становятся триггером, поэтому им легче уехать обратно в Украину, ведь там они чувствуют себя спокойнее.

В прошлом году многие матери с детьми уехали из Латвии в Германию — они испугались тревожных новостей и решили перебраться подальше от потенциальной угрозы.

Она добавила, что почти все дети, которые были вынуждены выехать в Латвию, хотят вернуться в Украину:

Почти все дети хотят в Украину. Они точно не утрачены. Им очень тяжело слышать о решении родителей, что они никогда не вернутся. Эта травма до сих пор болит.

Урус объяснила это тем, что дома эти дети имели нормальное детство в хороших условиях. Однако когда они покинули дом, то начали переживать ПТСР, сталкиваться с языковым барьером при общении с местными, а также страдать от буллинга со стороны россиян.

Психолог заверила, что органы Латвии и школы реагировали на все заявления о травле, которые подавали украинцы.

Сейчас этого уже мало. Государство обращает внимание. Реагировала полиция, социальные органы. Однако остается определенное количество детей, которые не адаптировались, и для них это травма.

Эксперт призвала родителей неоднократно разговаривать с детьми и не бояться обращаться к специалистам. В частности, когда ребенок стал замкнутым и агрессивным, перестал общаться со сверстниками или же начал проявлять другое нетипичное для него поведение.

