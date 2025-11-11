Почти 80 тысяч украинцев получили убежище в ЕС в сентябре: это самый большой показатель за 2 года

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину украинцы пытаются найти убежище не только на территории нашей страны, но и за рубежом.

Читай в материале, сколько людей получило временную защиту в сентябре и сколько людей в Европе.

Наибольший за 2 года показатель украинцев, получивших убежище в ЕС — данные Евростата

В сентябре 2025 года страны Европейского Союза предоставили временную защиту 79 205 беженцам из Украины, что стало самым высоким показателем с августа 2023 года.

По данным Евростата, количество украинских беженцев, принятых в сентябре, выросло на 49%. Этот рост объясняется решением Украины разрешить мужчинам в возрасте до 22 лет уезжать из страны.

По состоянию на конец сентября 2025 года, общее количество украинцев со статусом временной защиты в ЕС составляет 4,3 миллиона человек. Среди них 98,4% — граждане Украины.

Демографическое распределение: 44% — взрослые женщины, 31% — несовершеннолетние, 25,1% — взрослые мужчины.

Распределение по странам: Германия приняла 28,3% беженцев от общего количества, Польша — 23,5%, Чехия — 9%. Эти страны остаются основными направлениями для украинских беженцев.

Евростат отмечает, что временная защита — механизм, введенный ЕС для скорой помощи беженцам из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Программа предусматривает доступ к жилью, образованию, медицинской помощи и рынку труда.

