Майже 80 тисяч українців отримали прихисток у ЄС у вересні: це найбільший показник за 2 роки

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну українці намагаються знайти прихисток не лише на території нашої країни, але і за кордоном.

Читай у матеріалі, скільки людей отримало тимчасовий захист у вересні та скільки загалом людей перебуває у Європі.

Найбільший за 2 роки показник українців, що отримали прихисток у ЄС — дані Євростату

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу надали тимчасовий захист 79 205 біженцям з України, що стало найвищим показником з серпня 2023 року.

За даними Євростату, кількість українських біженців, прийнятих у вересні, зросла на 49% порівняно з серпнем. Це зростання пояснюється рішенням України дозволити чоловікам віком до 22 років виїжджати з країни без перешкод.

Станом на кінець вересня 2025 року загальна кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС становить 4,3 мільйона осіб. Серед них 98,4% — громадяни України.

Демографічний розподіл: 44% — дорослі жінки, 31% — неповнолітні, 25,1% — дорослі чоловіки.

Розподіл за країнами: Німеччина прийняла 28,3% біженців від загальної кількості, Польща — 23,5%, Чехія — 9%. Ці країни залишаються основними напрямками для українських біженців.

Євростат наголошує, що тимчасовий захист — це механізм, запроваджений ЄС для швидкої допомоги біженцям з України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Програма передбачає доступ до житла, освіти, медичної допомоги та ринку праці.

Раніше ми розповідали, що буде з біженцями в ЄС після 2027 року — читай у матеріалі, чи будуть депортувати українців, що не мають посвідки на проживання.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!