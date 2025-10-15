Для тебе Твоя робота

Хто отримує мінімалку, а хто — 100 тисяч: ситуація на ринку праці

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Жовтня 2025, 15:00 2 хв.
хто скільки отримує зп
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь