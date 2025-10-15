Хто отримує мінімалку, а хто — 100 тисяч: ситуація на ринку праці

В умовах війни ринок праці в Україні змінився: тепер працівники диктують умови, а роботодавці змагаються за кадри. Читай у матеріалі детальну інформацію щодо ринку праці на території України.

Кому скільки готові платити — деталі

За даними директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк в інтерв’ю РБК-Україна середня зарплата у вакансіях на Єдиному порталі сягає 23 тис. грн — на 2 тис. більше, ніж торік. Найвищі заробітки пропонують у сферах безпеки та оборони, ІТ, нерухомості, зв’язку, автобізнесу, HR та страхування.

Мінімальну зарплату (8 тис. грн) найчастіше отримують на посадах, що не вимагають високої кваліфікації: це некваліфіковані робітники, де функції може виконати будь-хто без спеціальних навичок. Такі вакансії переважають у сферах з низьким бар’єром входу, як-от обслуговування чи проста фізична праця.

Натомість до 100 тис. грн і більше готові платити фахівцям з дефіцитних професій. Серед лідерів — інженери-програмісти, розробники та тестувальники ПЗ, водії-далекобійники, машиністи крану та менеджери різного рівня.

В автосервісі автоелектрики-діагностики заробляють 80-90 тис. грн, автослюсарі та рихтувальники — від 80 тис. грн. Роботодавці, через брак кадрів, часто йдуть на поступки: пропонують гнучкий графік, соцпакет і страхування, навіть без досвіду.

Яких кадрів не вистачає та в яких містах

Роботодавці активно шукають працівників у робітничих професіях, де є гострий дефіцит. Основні сфери: виробництво, логістика, будівництво, агросектор, роздрібна торгівля, освіта, переробна промисловість, сервіс та медицина на середніх посадах.

Найбільше вакансій — у великих містах та регіонах: Київ лідирує з понад 70 тис. пропозицій на 4 тис. шукачів, за ним Київська та Львівська області (Львівщина: 25 тис. вакансій на 8 тис. шукачів).

Натомість на прифронтових територіях ситуація гірша: у Донецькій області шукачів удесятеро більше, ніж вакансій; у Херсонській — втричі; у Миколаївській — удвічі.

