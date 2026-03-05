Пенсія за вислугу років: хто має право, який розмір виплат та як оформити

Для багатьох українців, чия професійна діяльність пов’язана з особливими умовами праці або соціально значущими сферами, питання виходу на відпочинок раніше загальновстановленого віку є надзвичайно актуальним.

Держава передбачила спеціальний механізм підтримки таких фахівців. Сьогодні ми детально розберемося, як працює пенсія за вислугу років, які документи готувати та куди звертатися, щоб процес пройшов максимально швидко та без зайвої бюрократії.

Хто має право на пенсію за вислугу років: категорії працівників та умови призначення

Далеко не кожна професія дозволяє піти на пенсію достроково. Згідно з чинним законодавством та роз’ясненнями від порталу Дія, основною умовою є робота на специфічних посадах, що дають право на такі виплати. Зазвичай це стосується освітян, медиків, працівників авіації, артистів та деяких категорій військовослужбовців і правоохоронців.

Головним критерієм є наявність необхідного стажу саме у конкретній галузі. Важливо розуміти, що таку пенсію призначають лише у разі залишення роботи, яка дає право на цю вислугу. Якщо людина продовжує працювати на тій самій посаді, виплати розпочнуться лише після фактичного звільнення.

Заяву може подати як сама фізична особа, так і її законний представник (якщо особа недієздатна) або навіть уповноважена особа підприємства, де працює майбутній пенсіонер.

Розмір пенсії за вислугу років: які фактори та довідки впливають на суму виплат

Питання фінансів завжди стоїть на першому місці. На суму майбутньої виплати безпосередньо впливає ваш страховий стаж та рівень заробітної плати. Для максимально точного розрахунку ПФУ вимагає довідку про доходи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року. Це дозволяє врахувати періоди найбільш високого заробітку.

Також враховуються дані з реєстру застрахованих осіб за період після 2000 року. Якщо ти військовослужбовець або поліцейський (крім строкової служби), і в реєстрі відсутні дані за період з 2000 по 2016 роки, необхідно надати додаткову довідку про нараховане грошове забезпечення та сплачені страхові внески. Чим чіткішими та повнішими будуть ці дані, тим вищим буде кінцевий результат розрахунку.

Як оформити пенсію за вислугу років: онлайн-сервіси, покрокова інструкція та терміни

Завдяки цифровізації державних послуг, сьогодні не обов’язково стояти в чергах. Подати заяву можна двома способами: особисто у територіальних органах ПФУ або дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду чи портал Дія.

Повний пакет документів для подання:

Заява та паспорт громадянина України;

Довідка про реєстрацію місця проживання;

РНОКПП (податковий номер);

Трудова книжка або документи, що підтверджують спеціальний стаж (довідки згідно з Порядком № 637);

Документи про страховий стаж та заробітну плату;

За наявності — документи, що засвідчують особливий статус.

Якщо ти подаєш документи онлайн, необхідно підготувати якісні скан-копії оригіналів. Вони мають бути чіткими та містити весь обсяг тексту та реквізитів.

Адміністративна послуга є абсолютно безоплатною. Після того, як заява зареєстрована, у держави є 10 календарних днів на її розгляд та винесення рішення.

Повідомлення про результат (призначення або відмову) прийде вам обраним способом: через електронний кабінет, SMS-повідомленням або звичайним листом.

Варто пам’ятати: якщо ти подаєш не всі документи, у тебе є рівно три місяці, щоб донести папери. У такому разі днем звернення все одно вважатиметься дата подання першої заяви.

Отримувати виплати можна як через банківську карту, так і через відділення уповноваженої організації (пошту) — вибір залишається виключно за тобою.

Тепер ти знаєш як отримати пенсія за вислугу років але читай таблиця виходу на пенсію за віком: коли на відпочинок та скільки треба стажу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!