Стиль життя Здоров'я та краса

Приховані пастки зими: 7 щоденних звичок, які непомітно підсилюють твою тривожність

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Лютого 2026, 12:00 3 хв.
чому взимку так сумно
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь