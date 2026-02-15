Стиль жизни Здоровье и красота

Скрытые ловушки зимы: 7 ежедневных привычек, незаметно усиливающих твою тревожность

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 февраля 2026, 12:00 3 мин.
почему зимой так грустно
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь