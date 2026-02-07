Яка щоденна звичка зменшує ризик раптової смерті — дослідження

Усього п’ять хвилин швидкої ходьби на день можуть суттєво подовжити життя — читай в матеріалі результати нового масштабного дослідження.

Короткі прогулянки знижують ризик передчасної смерті

Незначне збільшення фізичної активності помірної інтенсивності, наприклад, енергійна прогулянка протягом лише п’яти хвилин на добу, може стати ключем до суттєвого зниження ризику передчасної смерті. Про це свідчать результати масштабного дослідження, опублікованого в авторитетному медичному журналі The Lancet у лютому 2026 року.

Як зазначає The Washington Post, науковці з’ясували, що навіть такі мінімальні та легкодосяжні зміни у щоденному ритмі мають накопичувальний позитивний ефект для здоров’я всього населення.

Для отримання максимально точних результатів дослідники проаналізували дані понад 135 000 дорослих із Європи та США, які протягом кількох років носили електронні фітнес-трекери. Використання пристроїв замість традиційних опитувань допомогло уникнути похибок, коли люди схильні переоцінювати власну активність.

Протягом середнього періоду спостереження у 8,2 року вчені оцінювали, як невеликі зміни у русі впливають на рівень смертності:

на 10% менше смертей: саме такий показник зафіксовано серед тих, хто додав лише 5 хвилин швидкої ходьби (зі швидкістю приблизно 5–7 км/год) до свого звичного розпорядку дня;

навіть для людей, які ведуть переважно сидячий спосіб життя, додаткові 5 хвилин руху пов’язані зі зниженням ризику смерті на 6%;

збільшення помірної активності на 10 хвилин щодня асоціюється вже з 15-відсотковим зниженням смертності;

скорочення часу сидячого положення на одну годину на добу пов’язане зі зниженням ризику смерті на 13%.

Провідний автор дослідження, професор Норвезької школи спортивних наук Ульф Екелунд, наголошує, що кожен рух має значення. За його словами, фізична активність миттєво запускає каскад позитивних змін в організмі: зміцнює імунну систему, знижує рівень хронічного запалення та артеріальний тиск.

У сучасному світі, де робочі стреси та фінансові турботи роблять кардинальну зміну способу життя майже неможливою для багатьох, ідея про п’яти- чи десятихвилинну прогулянку виглядає як те, що можна інтегрувати в графік уже сьогодні.

