Шоу-біз

Імітував плавання і вивчав бойові мистецтва: як Джейсон Момоа готувався до фільму Аквамен

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Травня 2025, 20:00
Аквамен
Фото IMDb
Імітував плавання і вивчав бойові мистецтва: як Джейсон Момоа готувався до фільму Аквамен
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