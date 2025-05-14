Імітував плавання і вивчав бойові мистецтва: як Джейсон Момоа готувався до фільму Аквамен

Фільм, який заробив більш як мільярд доларів, але від якого відмовлялися найкращі режисери! Чому Пітер Джексон двічі сказав “ні” цьому проекту? І хто ж нарешті погодився зняти майбутній блокбастер? Джейсон Момоа мусив імітувати плавання… у повітрі! Розповідаємо найцікавіше про фільм Аквамен із Момоа.

Як знімали фільм Аквамен і що довелося вивчати Джейсону Момоа

Заради цієї ролі Момоа мусив опановувати нові бойові мистецтва! Фільм Аквамен зняли за мотивами коміксів DC, які вигадали героя ще у 1941 році. За екранізацію взялася кінокомпанія Warner Brothers. От тільки режисери один за одним відмовлялися працювати зі стрічкою.

Відразу п’ятеро режисерів сказали, що не хочуть працювати над Акваменом. Та фільм отримав захмарні касові збори, тож усі побоювання режисерів не справдилися. Врешті режисером став Джеймс Ван, відомий хорорами.

Аби зробити картинку максимально екзотичною, однієї локації було замало. Усій знімальній команді довелося подорожувати до Італії, Канади, Марокко, Австралії. Різні пляжі, колір води та пейзажі природи дали фільму саме те, чого хотів глядач.

Невже не можна було обійтися комп’ютерною графікою? Та кінотворці вирішили, що створити такі ж гарні пейзажі і кольори їм не вдасться! Завданням із зірочкою було відтворити підводний світ. І тут постало питання: знімати у воді чи на студії.

Вибрали другий варіант, аби зберегти якість відео. Фільм мав бути яскравим, а це важко зробити у товщі води. Підводне царство почали зводити у студії. Декоратори постаралися на славу. Аби зробити ефект плавання героїв, їх підвішували на троси.

За сюжетом головний герой Артур Карі, якого зіграв Джейсон Момоа, син звичайної людини і підводної королеви. Він жив серед людей і довгий час не підозрював, що має особливе походження. Але згодом Артур дізнається, що він — нащадок підводної королівської родини.

Коли між людьми та морськими мешканцями починається війна, Артур розуміє, що тільки він може зупинити її. Та спершу потрібно зупинити зведеного брата. Аби стати королем, герой Момоа має знайти легендарний тризуб.

У прокаті фільм зібрав понад мільярд доларів. Тож це найуспішніша картина всесвіту DC.

Раніше ми розповідали, заради якої проблеми Момоа зрізав волосся.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.