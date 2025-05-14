Имитировал плавание и изучал боевые искусства: как Джейсон Момоа готовился к фильму Аквамен

Фильм, заработавший более миллиарда долларов, но от которого отказывались лучшие режиссеры! Почему Питер Джексон дважды сказал “нет” этому проекту? И кто же, наконец, согласился снять будущий блокбастер? Джейсон Момоа должен был имитировать плавание… в воздухе! Рассказываем самое интересное о фильме Аквамен с Момоа.

Как снимали фильм Аквамен и что пришлось изучать Джейсону Момоа

Ради этой роли Момоа должен был овладеть новыми боевыми искусствами! Фильм Аквамен сняли по мотивам комиксов DC, которые придумали героя еще в 1941 году. За экранизацию взялась кинокомпания Warner Brothers. Вот только режиссеры один за другим отказывались работать с лентой.

Сразу пять режиссеров сказали, что не хотят работать над Акваменом. Но фильм получил заоблачные кассовые сборы, так что все опасения режиссеров не оправдались. Наконец режиссером стал Джеймс Ван, известный хоррорами.

Чтобы сделать картинку максимально экзотической, одной локации было мало. Всей съемочной команде пришлось путешествовать в Италию, Канаду, Марокко, Австралию. Разнообразные пляжи, цвет воды и пейзажи природы дали фильму именно то, чего хотел зритель.

Неужели нельзя было обойтись компьютерной графикой? Но создатели кино решили, что повторить такие красивые пейзажи и цвет им не удастся! Задачей со звездочкой было воспроизвести подводный мир. И тут возник вопрос: снимать в воде или на студии.

Выбрали второй вариант, чтобы сохранить качество видео. Фильм должен был быть ярким, а это трудно сделать в толще воды. Подводное царство начали строить в студии. Декораторы постарались на славу. Чтобы сделать эффект плавания героев, их подвешивали на тросы.

Читать по теме Отказала принцу Гарри и дала пощечину Ди Каприо: что мы знаем о Марго Робби и ее карьере Интересные факты биографии и личной жизни.

По сюжету главный герой Артур Кари, которого сыграл Джейсон Момоа, сын обычного человека и подводной королевы. Он жил среди людей и долго не подозревал, что имеет особое происхождение. Но впоследствии Артур узнает, что он потомок подводной королевской семьи.

Когда между людьми и морскими жителями начинается война, Артур понимает, что только он может ее остановить. Но сначала нужно остановить сводного брата. Чтобы стать королем, герой Момоа должен найти легендарный трезубец.

В прокате фильм собрал более миллиарда долларов. Это самая успешная картина вселенной DC.

Раньше мы рассказывали, ради какой проблемы Момоа срезал волосы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.