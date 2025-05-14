Шоу-биз

Имитировал плавание и изучал боевые искусства: как Джейсон Момоа готовился к фильму Аквамен

Анастасия Грубрина, журналист сайта 14 мая 2025, 20:00
Аквамен
Фото IMDb
Имитировал плавание и изучал боевые искусства: как Джейсон Момоа готовился к фильму Аквамен
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