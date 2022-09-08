Ради благой цели: звезда Игры престолов обрезал волосы, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме

Земля нуждается в нашем внимании! Из-за жизнедеятельности человеческой расы ежегодно наша планета страдает от тонн мусора, а воздух становится все более загрязненным. Мировые звезды привлекают наше внимание к столь важной проблеме.

Среди них звезда сериала Игра престолов, американский актер Джейсон Момоа. Он больше не похож на героя своего фильма: мужчина обрезал свои волосы, а видео перевоплощения выложил в социальную сеть Instagram.

Целью было не только изменить имидж, а привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды, большого количества пластика, который отравляет землю, воду и воздух.

Момоа обратился к своим подписчикам с просьбой более сознательно обращаться с одноразовым пластиком.

Сейчас также смотрят

— Я устал от такого количества пластиковых отходов. Пожалуйста, уменьшите использование пластика в вашей жизни, помогите мне.

Отрицательно на природу сейчас больше всего влияет Россия: своей войной в Украине империалисты выбрасывают в атмосферу десятки тонн ядовитых веществ — это показало исследование, охватившее промежуток всего в полгода войны в Украине! Детальнее об экологической опасности для мира ты можешь прочитать в нашем материале.

Подпишись на наш Telegram, чтобы не пропустить самое важное!