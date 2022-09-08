Шоу-биз

Ради благой цели: звезда Игры престолов обрезал волосы, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме

Виктория Мельник, редактор сайта 08 сентября 2022, 15:00
Джейсон Момоа обрезал волосы
Фото: IMDb

Больше новостей
Історія родини Чолак, що загинула у Сергіївці
До сих пор тяжело вспоминать и проходить мимо дома — российская ракета забрала жизнь всей семьи
Королева Елизавета II передала свои полномочия принцу Чарльзу
God save the queen: мы собрали интересные факты из жизни королевы Елизаветы II и её престолонаследника принца Чарльза
Электронный рецепт: что это и как получить
Электронный рецепт на наркотические средства: как его получить и для чего вводят
Кабачки на зиму - Способи заготівлі консервованих кабачків на зиму
Всё гениальное просто! Рецепт заготовки консервированных кабачков на зиму от Евгения Клопотенко
Смотреть больше

Материалы по теме

Область героїв — фільм про окупацію Київщини
Чтобы снять, прожили это снова — чем удивит фильм об оккупации Киевской области Область героев
Чи вийде четвертий сезон Кріпосної - як вплинула війна на серіал
Четвертого сезона Крепостной не будет! Причины закрытия украинской костюмированной драмы
топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Взгляни на свою жизнь под углом оптимизма: топ-10 вдохновляющих и мотивирующих фильмов
Павло Алдошин про зйомки фільму Снайпер Білий ворон
Съемки стали подготовкой перед полномасштабной войной — Алдошин о фильме Снайпер. Белый ворон

Видео
0:04:09
Журналісти України під час війни

Правда — наше оружие! Ко солидарносты журналистов рассказываем о работниках медиа, что защищают страну на разных фронтах
Коли закінчиться війна в Україні - думка Залужного та Забродського
Планы россиян, деоккупация Крыма и потребности ВСУ — Залужный и Забродский о перспективах войны в Украине
0:03:47
Волонтерство в Италии
Как итальянцы помогают украинцам, страдающим от войны — история о людях с большими сердцами
0:02:48
Екологічна криза в Одеській області - через війну гинуть дельфіни
Тысячи дельфинов погибли в Черном море — преступная война приводит к экологической катастрофе
0:09:26
Ціни на бензин: Сергій Фурса про стабільність курсу гривні
Национальная валюта в безопасности: что будет с гривной и ценами на бензин до нового года
Актуальная карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 8 сентября
0:02:23
Перехваченные разговоры россиян
Напуганы работой ВСУ и Himars! Новые перехваченные разговоры российских военных этому доказательство
0:20:21
Місія на Місяць Artemis 1: що це таке та чому виникла
Человек снова вернется на Луну, и украинцы тоже примут в этом участие! Рассказываем о новой космической миссии Artemis 1
0:14:01
Волонтеры-герои
Мы здесь, потому что никто, кроме нас! Как украинки приближают победу на волонтерском фронте
0:07:46
Що таке ботоферми Кремля та як вони працюють
Пытаются расшатать государственный строй Украины — как работают кремлевские ботофермы и сколько их
Больше видео
Кабачки на зиму - Способи заготівлі консервованих кабачків на зиму
Читать дальше
Всё гениальное просто! Рецепт заготовки консервированных кабачков на зиму от Евгения Клопотенко
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь