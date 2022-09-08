Заради благої мети: зірка Гри престолів обрізав волосся, щоб привернути увагу до глобальної проблеми

Земля потребує нашої уваги! Через життєдіяльність людської раси щороку планета страждає від тонн сміття, а повітря дедалі більше забруднюється. Світові зірки привертають нашу увагу до такої важливої проблеми.

Серед них зірка серіалу Гра престолів, американський актор Джейсон Момоа. Він більше не схожий на свого фільмового героя: чоловік обрізав волосся, а відео перевтілення поділився у соціальній мережі Instagram.

Метою було не лише змінити імідж, а привернути увагу до проблем забруднення навколишнього середовища, великої кількості пластику у відходах, який отруює землю, воду та повітря.

Момоа звернувся до своїх підписників з проханням свідоміше ставитися до використання одноразового пластику.

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— Я втомився від такої кількості пластикових відходів. Будь ласка, зменшіть використання пластику у вашому житті, допоможіть мені.

Негативно на природу зараз найбільше впливає Росія: своєю війною в Україні імперіалісти викидають в атмосферу десятки тонн отруйних речовин — це показало дослідження, яке охопило проміжок лише у півроку війни в Україні! Детальніше про екологічну небезпеку для світу ти можеш прочитати у нашому матеріалі.

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