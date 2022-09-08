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Заради благої мети: зірка Гри престолів обрізав волосся, щоб привернути увагу до глобальної проблеми

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 15:00
Джейсон Момоа обрізав волосся
Фото: IMDb

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