Стиль життя Шоу-біз

Феномен Педро Паскаля: від пізньої слави до всесвітнього тренду

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Липня 2025, 17:00
педро паскаль
Фото Getty Images, IMDb

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