Кінокультура роками продукує тисячі посередніх, непоганих та дещо невдалих робіт. Але якщо якась кінострічка здобуде прихильність серед глядачів та критиків, акторам забезпечені любов та прихильність. Її легко втратити, але одиницям вдається вибудувати навколо себе культ та стати не лише відомими, а й задавати тренд для наступних поколінь. Цю тенденцію підкріпив Педро Паскаль та його феномен як актора й зірки не лише серед міленіалів, а й покоління Z.

Про життя та творчість Педро Паскаля, його особисте життя, родину та дітей, а також підтримку України та скандал у США, ми розповімо тобі далі.

Окрім цього, ми вирішили зібрати відомі меми, які продукує Педро Паскаль, чим ще більше підкріплює власну впізнаваність вже серед молодшого покоління.

Педро Паскаль: біографія та феномен успіху

Педро Паскаль — 50-річний американський актор чилійського походження, який став всесвітньо відомим завдяки ролям у культових фільмах та серіалах. Зокрема, він зіграв Принца Оберина Мартела у четвертому сезоні Гри престолів, Хав’єра Пеньї в серіалі Нарко та космічного мисливця Мандалорця у всесвіті Зоряних війн.

Нещодавно на великі екрани вийшов фільм Матеріалісти, і хоч він зібрав не надто позитивні коментарі від глядачів, однак зірковий акторський склад з Паскалем, а також Дакотою Джонсон та Крісом Евансом зробив свою справу — про стрічку заговорили.

Педро Паскаль став відомим у віці 39 років, що за сучасними мірками — доволі пізно. Це ще один факт, який формує загальне уявлення про Педро Паскаля.

Педро Паскаль — особисте життя

Чимало інтересу викликає й особисте життя актора. До слави він ішов 20 років, встиг стати відомим у світі театру.

Але є одна річ, яку Педро Паскаль тримає в секреті — своє особисте життя. Існує чимало пліток про його романи та орієнтацію Педро Паскаля, але актор не коментує ці чутки.

У 2014 році фанати обговорювали начебто його стосунки з Ліною Гіді, акторкою, що зіграла Серсею у Грі Престолів.

Окрім того, шанувальники часто шукають інформацію про сестру Педро Паскаля — Люкс Паскаль. Вона є трансгендерною жінкою.

Підтримка України та скандал у США

Американсько-чилійський актор підтримав Україну та нашого президента зокрема після скандалу в Овальному кабінеті.

Він опублікував тематичний допис в Instagram: “У мужності є ім’я – Україна”, — написав він.

Internet Daddy — у чому феномен Педро Паскаля

Якщо запитати у Штучного Інтелекту, чому актор став таким популярним, що статті про нього в іноземних ЗМІ буквально публікуються під заголовком “Усі хочуть шматочок Педро Паскаля” (англ. Everyone Wants a Piece of Pedro Pascal — ред.), то ШІ виокремлює кілька основних причин.

Це спричинено не лише його ролями у популярних стрічках, а і його природним магнетизмом та харизмою. Актор не застряг у жодному зі своїх амплуа і вдало перевтілюється з героя в антигероя і навпаки. Щирість і доброта Паскаля не зникає і поза межами екрана. У житті він відомий скромністю, почуттям гумору та добротою. Завдяки цій безпосередності він часто стає героєм мемів, про які ми поговоримо далі. Чоловік в численних інтервʼю не боїться говорити на важкі та складні теми, показує свої вразливі сторони. Він — активний фемініст, підтримує кампанії ЛГБТК+, зокрема й свою сестру, яка є трансгендерною жінкою.

А ще під час премʼєри Одних із нас, Педро вимовив знамените: “Cool slutty daddy” (крутий розпусний татусь, — ред.). Фраза миттєво стала вірусною, і тепер це офіційне звання Педро в інтернеті. Сам актор позитивно ставиться до цього.

Меми з Педром Паскалем

Як і обіцяли — меми та відео, які доповнюють уявлення та розуміння феномена Педро Паскаля.

