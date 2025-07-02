Світ Юрського періоду: Відродження — дата виходу в Україні і подробиці сюжету

Вже минуло п’ять років, як завершилася трилогія про Світ Юрського періоду. Глядачі ніби і не чекали продовження, та ось — воно вже зовсім скоро вийде у кіно. Фільм матиме назву Світ Юрського періоду: Відродження. Розповідаємо, коли вийде стрічка і про що вона буде.

Світ Юрського періоду: Відродження — дата виходу в Україні

Легендарна франшиза повертається до своїх глядачів. Нам покажуть цілковито нову історію. На великі екрани стрічка вийде вже цього літа.

В українських кінотеатрах Світ Юрського періоду: Відродження почнуть показувати від 3 липня 2025 року.

Епічна екшн-пригода обіцяє здивувати новим акторським складом, а також захопливим сюжетом.

Про що новий фільм Світ Юрського періоду

За кілька років після Світового панування експедиція відправляється в ізольовані екваторіальні регіони. Усе для того, щоб отримати ДНК трьох величезних доісторичних істот для прориву в медицині.

Фахівці хочуть знайти ліки проти хвороб серця завдяки генетичному матеріалу тварин. Кількість тварин у нових заповідниках дуже обмежена.

У новому фільмі саги спеціалісти вирушать у найнебезпечніше місце на планеті — науково-дослідний комплекс. На цьому острові колись працював Парк Юрського періоду.

Серед руїн минулого там і досі живуть створіння, яких залишили напризволяще…

У фільмі зіграли Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейлі та Магершала Алі. Режисером стрічки став Гарет Едвардс. Сценарій до фільму написав Девід Кеппа, який і був автором оригінального Парку Юрського періоду та фільму-продовження 1997 року.

Виконавчим продюсером став Стівен Спілберг.

Universal планує зняти щонайменше ще один фільм для саги, знімання мають початися 31 липня 2025 року в Лос-Анджелесі.

Світ Юрського періоду: Відродження — трейлер

Переглянути трейлер до довгоочікуваного фільму ти можеш у нашому матеріалі.

