20-летние учителя уходят из профессии: почему педагоги не хотят учить детей

В Украине наблюдается тревожная тенденция: количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось более чем вдвое за последние 10 лет. Что этому способствует и возможно ли это остановить — читай в материале.

20-летние учителя не идут работать: в чем проблема

О существующей проблеме заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем Telegram, ссылаясь на официальную статистику.

Если в 2014 году таких специалистов было 48 953, то сейчас — только 22 045. Общая численность педагогов, преподающих отдельные предметы, сократилась на 19,7% — с 284 074 до 227 832 человек.

Количество учителей до 40 лет упало на 20% (с 61 872 до 49 005), тогда как группы 51–54 и 55–60 лет остались стабильными, а старше 60 — даже выросла. Положительным является повышение квалификации: доля учителей без категории уменьшилась с 12% до 8%, а с высшей категорией выросла до 47%. Однако это не компенсирует дефицит молодежи.

Бабак подчеркивает:

Сегодня школа нуждается в молодых талантливых учителях, иначе уже через пять-десять лет придется реанимировать образовательную систему.

Главная причина кризиса — неадекватная зарплатная политика, которая не мотивирует молодежь.

Заработная политика должна стимулировать молодых людей, обеспечивать им достойную оплату труда и уверенность в завтрашнем дне.

Эксперты считают, что без реформ образование потеряет конкурентоспособность. Рост нагрузки на старших педагогов может привести к выгоранию и снижению качества обучения. В контексте войны и эмиграции молодежи проблема обостряется: многие талантливые выпускники выбирают другие сферы или уезжают за границу из-за низких зарплат.

На решение кризиса направлен законопроект депутатов: с 1 сентября 2026 года зарплата учителей должна составлять не менее трех минимальных (около 24 тыс. грн). Это могло бы привлечь молодежь, но критики сомневаются в финансировании.

