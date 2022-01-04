Еда и рецепты

Мифы о морском деликатесе: все, что нужно знать о красной рыбе

Нина Гербич, редактор сайту 04 января 2022, 19:00
Міфи про червону рибу: розповідаємо, що потрібно знати

Больше новостей
Грбанюк
Мех, глубокое декольте, ботфорты: Игорь Грабарук эксклюзивно о резонансе с юристкой
Ксенія Мішина про любов до свого тіла
Медитации и фото в купальнике совместимы — Ксения Мишина о любви к себе
Історія сліпого автомеханіка
Ремонт машин вслепую! История автомеханика, потерявшего зрение, но не призвание
Мифы о морском деликатесе: все, что нужно знать о красной рыбе
Обида или самоанализ: как реагировать на критику без ущерба для себя и окружающих
Смотреть больше

Материалы по теме

Які фрукти та овочі їсти взимку
Что есть в январе — зимний рацион для здоровой жизни
Як їжа впливає на наш настрійРиба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Рыба — от тревог, орехи — для мозга: как пища влияет на наше настроение
Как не поправиться после Нового года
“Как не поправиться после Нового года?”
Чи можна запивати їжу водою
“Я привыкла запивать еду водой. Можно ли так делать?”

Видео
0:04:34
Грбанюк

Мех, глубокое декольте, ботфорты: Игорь Грабарук эксклюзивно о резонансе с юристкой
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 04.01.2022 (17:30)
0:04:13
Аферисты
Ваша комната больше не ваша: как к киевлянину пришли новые хозяева его жилья
0:01:16
USA
Масштабные лесные пожары вспыхнули в американском штате Колорадо
0:03:25
Спасатель
Рисковал жизнью! Как парень вытащил бабушку и двоих детей из горящего дома
0:04:00
побиття медиків у Запоріжжі
Родственники умершего малыша жестоко избили медиков — что стало причиной скандала в Запорожье
0:20:00
Випуск 22.00
Вікна-новини. Выпуск от 03.01.2022 (22:00)
0:00:45
Зеленский и Байден
Разговор Зеленского и Байдена: все подробности первого международного звонка года
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 03.01.2022 (17:30)
0:03:11
Стоунхендж
Бетонные глыбы за полтора миллиона гривен: как в Харькове появился Стоунхендж
Больше видео
Медитации и фото в купальнике совместимы — Ксения Мишина о любви к себе
Читать дальше
Медитации и фото в купальнике совместимы — Ксения Мишина о любви к себе