Риски ранних овощей и фруктов: как обезопасить себя в сезон свежих плодов

Фото Pexels, Getty Images С наступлением тепла наш организм интуитивно стремится к свежим овощам и фруктам, но эта естественная потребность может таить в себе опасности. Рубрика совместно с семейными врачами предоставляет исчерпывающее руководство о том, как безопасно добавлять первые дары природы в свой рацион, как их обрабатывать и что делать в случае отравления. Привлекательные, но коварные: риски ранних овощей и фруктов С началом весны и лета на прилавках появляются хрустящие огурцы, сочная редиска и ароматная клубника. Однако вместе с желанной свежестью эти продукты могут быть опасны. Как отмечает семейный врач Виктория Чижова, визуально определить безопасность овоща или фрукта невозможно, но: Чем красивее выглядит плод, тем больше вероятность, что он чем-то обработан. Фото: Pexels Основные угрозы включают: Нитраты, пестициды и другие химические вещества: Их используют для ускорения роста, улучшения внешнего вида и продления срока хранения. Особенно это касается редиса, огурцов, капусты, клубники и ранних арбузов. Фото: Pexels Например, обычный картофель обрабатывается фунгицидами от 4 до 12 раз за сезон. Яблоки, которые долго хранятся или импортируются, могут быть покрыты парафином. Идеально выглядящие черешни, сливы, вишни с высокой вероятностью “напичканы” инсектицидами. Белокочанную капусту, репчатый лук, зеленые салаты, брокколи, кабачки, огурцы и арбузы интенсивно поливают азотными удобрениями. Фото: Pexels Яйца геогельминтов: Например, аскарид, которые попадают на овощи с загрязненной почвой и могут вызывать паразитарные заболевания. Недостаточная пищевая ценность и проблемы с пищеварением: Недозрелые или “тепличные” плоды, несмотря на привлекательный вид, могут быть тяжелыми для пищеварения и вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с чувствительным желудком. Разочарование во вкусе: Как отмечает семейный врач Виолетта Канивец, “красивая ягода, а вкуса ноль” – это результат того, что плоды “дозревают” на полках, а не на грядках. Фото: Pexels Читать по теме Дешевле есть консервацию: когда упадут цены на овощи и фрукты в Украине Что происходит с ценами на отечественные овощи и фрукты? Признаки отравления и его последствия Симптомы отравления или употребления некачественного продукта могут включать: Вздутие, урчание в кишечнике, изжога, отрыжка, тошнота, рвота, диарея. Сыпь на коже (зуд, типичные места: щеки, шея, боковые поверхности живота, внутренние поверхности бедер), реже – тяжелые аллергические реакции (анафилаксия, отек Квинке). Отложенные последствия могут быть серьезными: ацетонемический синдром у детей, острые и хронические воспаления кишечника и эндокринных желез, сахарный диабет, гастроэнтерит, поражения слизистых оболочек и нервной системы. Фото: Pexels Что делать при отравлении? Врач Виктория Чижова советует немедленно прекратить употребление продукта и выпить сорбент. Если рвота не является непрерывной, лучше, чтобы все что попало в желудок, вышло наружу. При диарее (не чаще 4-5 раз в день в течение 12 часов) следует обеспечить достаточное потребление жидкости или электролитов. Зуд снимается антигистаминными препаратами при условии исключения продукта из рациона. Однако, при любых подозрительных симптомах необходимо обратиться к врачу. Фото: Pexels Как защитить себя: советы по безопасному потреблению Врачи отмечают, что полностью отказываться от “не сезонных” овощей и фруктов не стоит, но употреблять их нужно с осторожностью и в небольших количествах. Общие рекомендации: Постепенность: начинай с небольшой порции 2-3 ягоды, несколько кусочков. Особенно это важно для детей и людей с проблемами ЖКТ. Избегай натощак: не ешь первые плоды натощак и не сочетай с тяжелой пищей. Термическая обработка: при чувствительном желудке или гастрите лучше термически обрабатывать овощи и фрукты тушить, запекать. Фото: Pexels Правила потребления: Выбирай местное и проверенное: покупай продукцию на фермерских рынках, где можно пообщаться с продавцом. Замачивай: замачивание в чистой воде на 30-60 минут помогает снизить содержание нитратов. Очищай и удаляй: снимай кожицу и удаляй сердцевину, поскольку именно там накапливается больше всего вредных веществ. Тщательно мой: зелень обдавай кипятком, клубнику промывайте 3-4 раза под проточной водой, а корнеплоды тщательно мой и чисти. Потребляй в сезон: в период естественного плодоношения растениям нужно меньше стимуляторов. Тепловая обработка: овощи, подвергнутые тепловой обработке, теряют часть вредных веществ. Слушай свой организм: при появлении неприятных симптомов воздержись от употребления ранних продуктов и обратись к врачу. Как распознать качественные продукты? Хотя 100% гарантии нет, некоторые признаки помогут снизить риск: Внешний вид: Нормально: естественный, не гигантский размер; естественный цвет без блеска, пятен, трещин; слегка матовая, а не “лаковая” кожура. Подозрительно: очень яркий, “пластиковый” цвет; пятна с темным ободком, трещины; влажная или липкая поверхность. Аромат: Настоящие фрукты пахнут. Отсутствие запаха или резкий химический запах свидетельствуют о недозрелости, использовании стимуляторов или обработке. Вкус: Пластмассовый, водянистый вкус, горечь или металлический привкус могут указывать на нитраты или пестициды. Хранение: Натуральные овощи быстро вянут и темнеют. Если продукт неделями выглядит “как с куста” – вероятно, он обработан химией. Фото: Pexels Простые домашние тесты на нитраты: Срез белого цвета или с темными кольцами (у редиса, огурца). Картофель или свёкла синеют при варке. Вода меняет цвет после 10 минут замачивания овоща (особенно у клубники) – риск красителей или химии. Цены на свеклу в Украине выросли вдвое. Узнайте, что стало причиной подорожания других продуктов и как это повлияет на бюджет потребителей. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Питание Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter