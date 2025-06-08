Риски ранних овощей и фруктов: как обезопасить себя в сезон свежих плодов

Привлекательные, но коварные: риски ранних овощей и фруктов

С началом весны и лета на прилавках появляются хрустящие огурцы, сочная редиска и ароматная клубника.

Однако вместе с желанной свежестью эти продукты могут быть опасны.

Как отмечает семейный врач Виктория Чижова, визуально определить безопасность овоща или фрукта невозможно, но:

Чем красивее выглядит плод, тем больше вероятность, что он чем-то обработан.

Основные угрозы включают:

Нитраты, пестициды и другие химические вещества:

Их используют для ускорения роста, улучшения внешнего вида и продления срока хранения.

Особенно это касается редиса, огурцов, капусты, клубники и ранних арбузов.

Например, обычный картофель обрабатывается фунгицидами от 4 до 12 раз за сезон.

Яблоки, которые долго хранятся или импортируются, могут быть покрыты парафином.

Идеально выглядящие черешни, сливы, вишни с высокой вероятностью “напичканы” инсектицидами.

Белокочанную капусту, репчатый лук, зеленые салаты, брокколи, кабачки, огурцы и арбузы интенсивно поливают азотными удобрениями.

Яйца геогельминтов:

Например, аскарид, которые попадают на овощи с загрязненной почвой и могут вызывать паразитарные заболевания.

Недостаточная пищевая ценность и проблемы с пищеварением:

Недозрелые или “тепличные” плоды, несмотря на привлекательный вид, могут быть тяжелыми для пищеварения и вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с чувствительным желудком.

Разочарование во вкусе:

Как отмечает семейный врач Виолетта Канивец, “красивая ягода, а вкуса ноль” – это результат того, что плоды “дозревают” на полках, а не на грядках.