Стиль жизни Еда и рецепты

Риски ранних овощей и фруктов: как обезопасить себя в сезон свежих плодов

Мария Дзюба, редактор сайта 08 июня 2025, 08:00
Риски ранних овощей и фруктов: как обезопасить себя в сезон свежих плодов
Фото Pexels, Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь